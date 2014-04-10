Депутаты Приморья недовольны ходом строительства криминального морга и психбольницы

На заседании комитета по социальной политике заксобрания Приморья депутаты заслушали информацию о том, как выполнялась госпрограмма «Развитие здравоохранения» в 2013 году. Заложенные в ней средства не освоены в полном объёме. Как сообщает пресс-служба парламента Приморья, особую обеспокоенность у народных избранников вызывает ситуация со строительством четырёх объектов здравоохранения, завершить которые планируется в текущем году.