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Posted 10 апреля 2014, 07:17

Published 10 апреля 2014, 07:17

Modified 17 сентября 2022, 12:12

Updated 17 сентября 2022, 12:12

Депутаты Приморья недовольны ходом строительства криминального морга и психбольницы

10 апреля 2014, 07:17
Последнюю планируется передать в частные руки

На заседании комитета по социальной политике заксобрания Приморья депутаты заслушали информацию о том, как выполнялась госпрограмма «Развитие здравоохранения» в 2013 году. Заложенные в ней средства не освоены в полном объёме. Как сообщает пресс-служба парламента Приморья, особую обеспокоенность у народных избранников вызывает ситуация со строительством четырёх объектов здравоохранения, завершить которые планируется в текущем году.

Самая высокая степень готовности у перинатального центра: строительные работы здесь планируется окончить в июне. При этом необходимо ещё 86 миллионов рублей на подключение ко второму источнику теплоснабжения.

На достройку во Владивостоке танатологического корпуса на 1000 вскрытий для краевого бюро судебно-медицинской экспертизы требуется ещё 185 миллионов, поскольку ассигнования прошлого года освоены только на 53 %.

Ошибки проектировщика при реконструкции краевого онкодиспансера значительно увеличили стоимость и этого объекта, возводимого за счёт федеральной субсидии. На него необходимо ещё 48 миллионов рублей из краевого бюджета в рамках софинансирования.

Завершён первый этап строительства краевой психиатрической больницы на 550 коек. Данный объект планируется передать в концессию, то есть передать права на управление больницей в частные руки.

Кроме того, из-за отсутствия подключения к водоснабжению и канализации в Приморье до сих пор не получили лицензии 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Депутаты рекомендовали чиновникам краевой администрации заложить в бюджет деньги на борьбу с социально значимыми заболеваниями, ускорить «введение в строй» ФАПов и полностью осваивать уже заложенные на медицину ассигнования.

Фото: zspk.gov.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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