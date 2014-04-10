Депутаты Приморья недовольны ходом строительства криминального морга и психбольницы

Posted 10 апреля 2014, 07:17
Published 10 апреля 2014, 07:17
Modified 17 сентября 2022, 12:12
Updated 17 сентября 2022, 12:12
На заседании комитета по социальной политике заксобрания Приморья депутаты заслушали информацию о том, как выполнялась госпрограмма «Развитие здравоохранения» в 2013 году. Заложенные в ней средства не освоены в полном объёме. Как сообщает пресс-служба парламента Приморья, особую обеспокоенность у народных избранников вызывает ситуация со строительством четырёх объектов здравоохранения, завершить которые планируется в текущем году.
Самая высокая степень готовности у перинатального центра: строительные работы здесь планируется окончить в июне. При этом необходимо ещё 86 миллионов рублей на подключение ко второму источнику теплоснабжения.
На достройку во Владивостоке танатологического корпуса на 1000 вскрытий для краевого бюро судебно-медицинской экспертизы требуется ещё 185 миллионов, поскольку ассигнования прошлого года освоены только на 53 %.
Ошибки проектировщика при реконструкции краевого онкодиспансера значительно увеличили стоимость и этого объекта, возводимого за счёт федеральной субсидии. На него необходимо ещё 48 миллионов рублей из краевого бюджета в рамках софинансирования.
Завершён первый этап строительства краевой психиатрической больницы на 550 коек. Данный объект планируется передать в концессию, то есть передать права на управление больницей в частные руки.
Кроме того, из-за отсутствия подключения к водоснабжению и канализации в Приморье до сих пор не получили лицензии 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
Депутаты рекомендовали чиновникам краевой администрации заложить в бюджет деньги на борьбу с социально значимыми заболеваниями, ускорить «введение в строй» ФАПов и полностью осваивать уже заложенные на медицину ассигнования.
Фото: zspk.gov.ru