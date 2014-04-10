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Posted 9 апреля 2014, 22:00

Published 9 апреля 2014, 22:00

Modified 17 сентября 2022, 12:13

Updated 17 сентября 2022, 12:13

Магаданский губернатор вошёл в президиум Госсовета

9 апреля 2014, 22:00
До ротации Дальний Восток там представлял глава Сахалина

Президент Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета, в который входят по одному губернатору от каждого федерального округа. В новый список от ДФО включён глава Магаданской области Владимир Печёный. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», он победил на губернаторских выборах в сентябре 2013-го.

Также по решению Путина в президиум включены: председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов, и. о. воронежского губернатора Алексей Гордеев, главы Чечни и Адыгеи Рамзан Кадыров и Аслан Тхакушинов; губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, Забайкальского края - Константин Ильковский, Самарской области - Николай Меркушкин и Тюменской - Владимир Якушев.

В предыдущем составе, который действовал с октября, Дальний Восток представлял глава Сахалинской области Александр Хорошавин.

Фото: kremlin.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Магаданская область
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