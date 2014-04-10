Магаданский губернатор вошёл в президиум Госсовета

Президент Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета, в который входят по одному губернатору от каждого федерального округа. В новый список от ДФО включён глава Магаданской области Владимир Печёный. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», он победил на губернаторских выборах в сентябре 2013-го.