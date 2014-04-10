Началась регистрация на "Зелёный марафон"

В этом году «Зелёный марафон» пройдёт под лозунгом «Марафон твоих достижений!» Каждый участник единого забега сможет приобщиться к здоровому образу жизни и сделать шаг навстречу спортивным и волевым победам, преодолев символическую дистанцию в 4,2 километра. В финале акции участники и гости праздника внесут вклад в благоустройство своего города, продолжив традицию посадки деревьев в городах проекта.