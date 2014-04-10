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Posted 10 апреля 2014, 00:03

Published 10 апреля 2014, 00:03

Modified 17 сентября 2022, 14:30

Updated 17 сентября 2022, 14:30

Началась регистрация на "Зелёный марафон"

10 апреля 2014, 00:03
Инициатива Сбербанка стала лауреатом премии оргкомитета "Сочи-2014"

7 июня 2014 года в 42 российских городах стартует третий национальный «Зелёный марафон» Сбербанка – генерального партнёра Олимпийских игр в Сочи и олимпийской сборной России, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

Регистрация участников открыта на портале http://sochi2014.sberbank.ru.

«Зелёный марафон» является частью наследия XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Проект призван вовлечь жителей России в занятия спортом и обратить внимание россиян к экологическим проблемам. В 2012-2013 годах инициатива Сбербанка стала лауреатом премии оргкомитета «Сочи-2014» за вклад в устойчивое развитие «Навстречу будущему!». «Зелёный марафон» также включён в программу «Миллиард деревьев», которую реализует программа ООН по окружающей среде, ЮНЕП.

В этом году «Зелёный марафон» пройдёт под лозунгом «Марафон твоих достижений!» Каждый участник единого забега сможет приобщиться к здоровому образу жизни и сделать шаг навстречу спортивным и волевым победам, преодолев символическую дистанцию в 4,2 километра. В финале акции участники и гости праздника внесут вклад в благоустройство своего города, продолжив традицию посадки деревьев в городах проекта.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сбербанк
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