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Posted 11 апреля 2014, 07:52

Published 11 апреля 2014, 07:52

Modified 14 декабря 2023, 16:03

Updated 14 декабря 2023, 16:03

Городской парк в приморской Находке преобразится после реконструкции

11 апреля 2014, 07:52
Сейчас некогда популярное место имеет неприглядный вид

В приморском городе Находке чиновники городской администрации готовят к реконструкции городской парк. За проект отвечает главный городской архитектор Сергей Кульпин.

Когда-то парк был излюбленным местом отдыха находчан, однако после того, как предприниматели перестали арендовать его территорию, он пришёл в запустение. Аттракционы износились и теперь угрожают безопасности отдыхающих. Парк остался без присмотра, за ним никто не ухаживает.

В мэрии решили, что из старого городского парка нужно сделать современную площадку, где горожане смогут отмечать праздники, проводить культурные и спортивные мероприятия. По плану, на территории появятся зелёные зоны, велосипедные, а также прогулочные дорожки. Часть парковых построек, возможно, отойдёт музейно-выставочному центру.

Пока архитектор совместно с горожанами готовит проект парка, рабочие демонтируют отслужившие аттракционы и приберутся. 26 апреля в парке пройдёт общегородской субботник.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что владивостокцы во второй раз обсудили судьбу парка Минного городка. Горожане присылали свои пожелания по поводу обустройства Мингородка в мэрию, а последняя организовала две встречи с общественностью. В итоге большинство высказалось за зелёную зону в парке. Чиновники запланировали подготовку проекта после ещё одной встречи с владивостокцами.

Фото: nakhodka-city.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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