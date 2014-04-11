Городской парк в приморской Находке преобразится после реконструкции

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что владивостокцы во второй раз обсудили судьбу парка Минного городка. Горожане присылали свои пожелания по поводу обустройства Мингородка в мэрию, а последняя организовала две встречи с общественностью. В итоге большинство высказалось за зелёную зону в парке. Чиновники запланировали подготовку проекта после ещё одной встречи с владивостокцами.