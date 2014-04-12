Пьяному водителю в Приморье "светит" пять лет колонии

В результате дебошир оказался в дальнегорском отделении полиции. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в его крови. Сотрудники правоохранительных органов навели справки и выяснили, что задержанный ранее уже сидел за грабёж и изнасилование. Сейчас ему грозит не только штраф и лишение прав на управление автомобилем, но и новая уголовная статья за применение насилия в отношении представителя власти. Закон предусматривает за это наказание до 5 лет колонии.