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Posted 12 апреля 2014, 02:37

Published 12 апреля 2014, 02:37

Modified 17 сентября 2022, 12:12

Updated 17 сентября 2022, 12:12

Пьяному водителю в Приморье "светит" пять лет колонии

12 апреля 2014, 02:37
Сюжет
Происшествие
Нетрезвый гражданин настолько не хотел "дышать в трубочку", что избил полицейского

В Дальнегорске с нетрезвым водителем разбирается следственный комитет. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, наряд дорожно-патрульной службы обратил внимание на автомобиль на улице Молодёжной. Он ехал неровно с грубыми нарушениями правил. Полицейские остановили машину. За рулём сидел сильно выпивший молодой человек 29 лет. Во время разбирательства мужчина начал пререкаться со стражами закона. Затем он попытался оказать физическое сопротивление. Пьяный водитель успел нанести телесные повреждения одному из полицейских.

В результате дебошир оказался в дальнегорском отделении полиции. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в его крови. Сотрудники правоохранительных органов навели справки и выяснили, что задержанный ранее уже сидел за грабёж и изнасилование. Сейчас ему грозит не только штраф и лишение прав на управление автомобилем, но и новая уголовная статья за применение насилия в отношении представителя власти. Закон предусматривает за это наказание до 5 лет колонии.

Фото: sector.extra.kz

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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