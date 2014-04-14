Благовещенский судостроительный завод готовит катера к спуску на воду

Как сообщает ИА «Порт Амур», заказ на строительство двух гидрографических катеров судостроительный завод имени Октябрьской революции принял в ноябре прошлого года. Сейчас готовность одного из судов — 80 %, другого — чуть меньше. Как заверили на предприятии, оба катера будут готовы к Новому году.