Благовещенский судостроительный завод готовит катера к спуску на воду

Posted 13 апреля 2014, 23:57
Published 13 апреля 2014, 23:57
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
В мае на благовещенском судостроительном заводе завершатся основные работы по строительству гидрографического катера. Ещё одно судно спустят на воду в августе.
Как сообщает ИА «Порт Амур», заказ на строительство двух гидрографических катеров судостроительный завод имени Октябрьской революции принял в ноябре прошлого года. Сейчас готовность одного из судов — 80 %, другого — чуть меньше. Как заверили на предприятии, оба катера будут готовы к Новому году.
«Эти суда будут на вооружении военно-морского флота. Их предназначение — изучение морских глубин, выставление буев. Закладку их корпусов произвели в ноябре прошлого года, сейчас преимущественно проводим электромонтажные работы. После них состоятся погрузка на воду и обязательные швартовые ходовые испытания», — отметил строитель кораблей Алексей Киселёв.
Заключительный этап проведут непосредственно на воде. Корабли отшвартуют в Приморский край. Сейчас над ними трудятся около 30 человек, большая часть — сотрудники благовещенской судоверфи, а также специалисты из Владивостока и Комсомольска-на-Амуре.
По словам сотрудников предприятия, получать заказы не так просто - нужно пройти обязательную процедуру торгов. Выигрывают их чаще всего центральные регионы.
Фото: ИА «Порт Амур»