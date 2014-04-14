Моряки обратились в администрацию Приморья и в Следственный комитет

«Судно принадлежит компании «Кораблестроитель», печально прославившейся тем, что моряки других судов этой компании выбивали свои деньги путём забастовок в иностранных портах. Забастовки действовали на судовладельца отрезвляюще, в том случае, если на борту был груз, который моряки до полного погашения заработной платы отказывались выгружать. Но в случае с теплоходом «Ньюзенберг» ситуация иная – теплоход стоит на ремонте в китайском городе Тяньзинь, и пока ремонтные работы прекращены. Но моряки хотят видеть свою заработную плату и обратились за помощью к нам, чтобы мы передали их коллективную жалобу в Дальневосточный следственный комитет на транспорте, который сейчас осуществляет проверку этой компании в Находке», - сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.