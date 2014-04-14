Моряки обратились в администрацию Приморья и в Следственный комитет

Posted 14 апреля 2014, 00:22
Published 14 апреля 2014, 00:22
Modified 15 декабря 2023, 06:44
Updated 15 декабря 2023, 06:44
Члены экипажа теплохода «Ньюзенберг» направили письма в администрацию Приморья, региональное управление Следственного комитета РФ и в отраслевой профсоюз. Моряки из Находки, Владивостока и других городов края, работающие на этом судне, просят помочь им получить зарплату за полгода. Общий долг судовладельца экипажу составил 130 тысяч долларов США.
«Судно принадлежит компании «Кораблестроитель», печально прославившейся тем, что моряки других судов этой компании выбивали свои деньги путём забастовок в иностранных портах. Забастовки действовали на судовладельца отрезвляюще, в том случае, если на борту был груз, который моряки до полного погашения заработной платы отказывались выгружать. Но в случае с теплоходом «Ньюзенберг» ситуация иная – теплоход стоит на ремонте в китайском городе Тяньзинь, и пока ремонтные работы прекращены. Но моряки хотят видеть свою заработную плату и обратились за помощью к нам, чтобы мы передали их коллективную жалобу в Дальневосточный следственный комитет на транспорте, который сейчас осуществляет проверку этой компании в Находке», - сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
Он добавил, что неделю назад Российский регистр морского судоходства аннулировал свидетельство о трудовых нормах на борту этого теплохода. Это значит, что судно может быть задержано в любой момент в любом порту мира.
В ближайшее время в офисе ДВРО РПСМ пройдёт встреча с представителями Следственного комитета по этому вопросу.
Фото: РИА Новости, РИА «Восток-Медиа»