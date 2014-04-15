Аркагалинская ГРЭС работает в штатном режиме

Posted 15 апреля 2014, 04:54
Published 15 апреля 2014, 04:54
Modified 17 сентября 2022, 14:30
Updated 17 сентября 2022, 14:30
11 апреля в результате планового осмотра состояния перекрытий и кровли производственных зданий АрГРЭС был обнаружен опасный наклон парапета стены дымососного отделения части среднего давления в котельном цехе.
Чтобы избежать возможного обрушения парапета, повреждений оборудования и травматизма персонала, было принято решение искусственно обрушить часть кровли и демонтировать некоторые плиты перекрытия.
Работы были проведены в выходной день, когда большинство сотрудников Аркагалинской ГРЭС отсутствовало. Зона действия была ограждена, оборудование котельного цеха находилось под защитой.
На работу станции эти мероприятия никак не повлияли, она стабильно снабжает посёлок Мяунджа теплом и горячей водой.