США оплатят часть выборов президента на Украине

Одна из целей, по сообщению Госдепартамента, – помощь Украине со стороны США снизить уровень коррупции и вернуть активы, ранее похищенные и увезённые из страны. Для этого же в страну приехала группа экспертов из ряда правительственных департаментов и ФБР.