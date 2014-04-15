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Posted 14 апреля 2014, 21:55

Published 14 апреля 2014, 21:55

Modified 17 сентября 2022, 12:11

Updated 17 сентября 2022, 12:11

США оплатят часть выборов президента на Украине

14 апреля 2014, 21:55
Америка выделяет стране миллиард долларов

Соединённые Штаты Америки выделят Украине на проведение выборов президента больше 11 миллионов долларов (почти 400 миллионов рублей). Об этом накануне заявили представители Государственного департамента США.

Эта денежная помощь будет оказана в рамках выделения стране суммы в 1 миллиард долларов, которые призваны помочь правительству и рядовым гражданам легче пережить реформы в экономике страны. Соглашение об этом было подписано в понедельник, 14 апреля.

Одна из целей, по сообщению Госдепартамента, – помощь Украине со стороны США снизить уровень коррупции и вернуть активы, ранее похищенные и увезённые из страны. Для этого же в страну приехала группа экспертов из ряда правительственных департаментов и ФБР.

Кроме того, американцы собираются помочь «выстоять против политически мотивированных торговых действий России, включая связанных с энергетикой».

11,4 миллиона долларов США, направленные на организацию выборов 25 мая, – примерно восьмая часть всех денег, нужных на это мероприятие. Руководитель ЦИКа Украины оценил его общую стоимость в 1,2 миллиарда гривен, или чуть более 92 миллионов долларов по текущему курсу.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на 22 апреля назначен визит в Киев вице-президента Соединённых Штатов. Джо Байден собирается встретиться с властями, рядовыми украинцами и обсудить, в частности, события в восточной части страны.

Фото: kyivpost.com

#Денис Объедкин#Новости#Общество#В мире
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