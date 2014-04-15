США оплатят часть выборов президента на Украине

Posted 14 апреля 2014, 21:55
Published 14 апреля 2014, 21:55
Modified 17 сентября 2022, 12:11
Updated 17 сентября 2022, 12:11
Соединённые Штаты Америки выделят Украине на проведение выборов президента больше 11 миллионов долларов (почти 400 миллионов рублей). Об этом накануне заявили представители Государственного департамента США.
Эта денежная помощь будет оказана в рамках выделения стране суммы в 1 миллиард долларов, которые призваны помочь правительству и рядовым гражданам легче пережить реформы в экономике страны. Соглашение об этом было подписано в понедельник, 14 апреля.
Одна из целей, по сообщению Госдепартамента, – помощь Украине со стороны США снизить уровень коррупции и вернуть активы, ранее похищенные и увезённые из страны. Для этого же в страну приехала группа экспертов из ряда правительственных департаментов и ФБР.
Кроме того, американцы собираются помочь «выстоять против политически мотивированных торговых действий России, включая связанных с энергетикой».
11,4 миллиона долларов США, направленные на организацию выборов 25 мая, – примерно восьмая часть всех денег, нужных на это мероприятие. Руководитель ЦИКа Украины оценил его общую стоимость в 1,2 миллиарда гривен, или чуть более 92 миллионов долларов по текущему курсу.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на 22 апреля назначен визит в Киев вице-президента Соединённых Штатов. Джо Байден собирается встретиться с властями, рядовыми украинцами и обсудить, в частности, события в восточной части страны.
Фото: kyivpost.com