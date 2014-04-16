В Приморье восстановили отменённые рейсы "партизанской" электрички

Сегодня администрация Приморья приняла решение восстановить в прежнем объёме рейсы электрички, следующей по маршруту «Партизанск – Мыс Астафьева». Власти края посчитали, что этот маршрут сокращать нельзя, потому что он особенно востребован в дачный период. Движение поезда восстановится в прежнем объёме в течение десяти дней. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что по этому прежде ежедневному маршруту с 15 апреля приморцы смогут ездить только по понедельникам, пятницам, выходным и праздникам.