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Posted 16 апреля 2014, 04:29

Published 16 апреля 2014, 04:29

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

В Приморье восстановили отменённые рейсы "партизанской" электрички

16 апреля 2014, 04:29
Электропоезд "Партизанск – Мыс Астафьева" посчитали особенно востребованным

Сегодня администрация Приморья приняла решение восстановить в прежнем объёме рейсы электрички, следующей по маршруту «Партизанск – Мыс Астафьева». Власти края посчитали, что этот маршрут сокращать нельзя, потому что он особенно востребован в дачный период. Движение поезда восстановится в прежнем объёме в течение десяти дней. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что по этому прежде ежедневному маршруту с 15 апреля приморцы смогут ездить только по понедельникам, пятницам, выходным и праздникам.

Вице-губернатор края Александр Костенко также акцентировал внимание на увеличении числа вагонов. Директор «Экспресса Приморья» Сергей Кузнецов заверил чиновника, что к электричкам «Мыс Чуркин – Раздольное», «Владивосток – Кипарисово», «Владивосток – Уссурийск» и «Мыс Чуркина – Артём» на выходные буду цепляться два дополнительных вагона. Расширение состава также ждёт «Приморочку» и поезд «Владивосток – Ружино».

Краевые власти сообщают, что существовала договорённость с «Экспрессом Приморья» об оптимальном решении проблемы, которое позволило бы сохранить все электрички. Чиновники готовы выделить 32 миллиона на субсидирование перевозок.

В беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь «Экспресса Приморья» Максим Каленник заявил, что предложенных краем денег хватит только на один месяц. К тому же с 2010 года администрация Приморья до сих пор должна перевозчику больше миллиарда рублей. «На прошлом совещании мы огласили различные варианты развития событий, и чиновники сделали свой выбор», - уточнил Максим. В итоге восемь электричек перестали ходить, а расписание шести поездов изменилось.

Фото: amurpress.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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