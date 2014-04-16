Владивостокский роддом собирает забавные снимки малышей

По словам главврача владивостокского клинического родильного дома № 3 Светланы Сагайдачной, фотоконкурс пройдёт во Владивостоке второй раз. В прошлом году пришло много позитивных и добрых работ, поэтому решили провести такую акцию ещё раз. Появились новые номинации – «Сладкий сон» и «Растим чемпионов», в них родители должны показать своих чад в минуты отдыха и спортивных начинаний. В категории "Жизнь со вкусом, или Приятного аппетита" надо запечатлеть любую трапезу малыша – от грудного вскармливания до весёлого размазывания каши. Для номинации «Мамы-папины помощники» жюри ждёт соответствующих снимков.