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Posted 16 апреля 2014, 00:40

Published 16 апреля 2014, 00:40

Modified 17 сентября 2022, 12:11

Updated 17 сентября 2022, 12:11

Владивостокский роддом собирает забавные снимки малышей

16 апреля 2014, 00:40
Объявленный фотоконкурс приурочен к Международному дню семьи

Роддом № 3 Владивостока объявил фотоконкурс, приуроченный к празднованию Международного дня семьи. Для участия в нём приглашаются семьи, в которых детям ещё не исполнилось трёх лет. Родители могут до 6 мая прислать фото, на которых изображены забавные моменты из жизни маленьких приморцев. Претендентов на победу выберет жюри, а позже на официальном сайте состоится открытое голосование.

По словам главврача владивостокского клинического родильного дома № 3 Светланы Сагайдачной, фотоконкурс пройдёт во Владивостоке второй раз. В прошлом году пришло много позитивных и добрых работ, поэтому решили провести такую акцию ещё раз. Появились новые номинации – «Сладкий сон» и «Растим чемпионов», в них родители должны показать своих чад в минуты отдыха и спортивных начинаний. В категории "Жизнь со вкусом, или Приятного аппетита" надо запечатлеть любую трапезу малыша – от грудного вскармливания до весёлого размазывания каши. Для номинации «Мамы-папины помощники» жюри ждёт соответствующих снимков.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», недавно в Приморье состоялся конкурс фотографии «Любишь - защити!». Акция призывала обеспечить безопасность детей при перевозке в автомобиле. Фотографии маленьких пассажиров в детских креслах украсили набережную Цесаревича во Владивостоке.

Фото: ivona.bigmir.net

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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