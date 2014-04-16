Власти Сахалина успокоили пикетчиков

«Согласно законодательству, власть вообще не должна вмешиваться в финансовые дела закрытого акционерного общества, каким и является «Трансстрой-Комплект». Но мы не можем не вмешиваться, потому что большое количество людей не получает зарплату, – рассказала Шмелева корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы». - Правительство принимает на себя несвойственные ему функции, и сейчас решается вопрос открытия кредитных ресурсов. Думаю, до конца месяца ситуация исправится, и все сотрудники смогут получить зарплату».