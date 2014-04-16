Власти Сахалина успокоили пикетчиков

Posted 16 апреля 2014, 08:35
Published 16 апреля 2014, 08:35
Modified 17 сентября 2022, 12:11
Updated 17 сентября 2022, 12:11
Работники компании «Трансстрой-Комплект» сегодня вышли с плакатами к киноконцертному залу «Октябрь» в Южно-Сахалинске. Люди, с августа прошлого года не получавшие зарплату, требуют посадить в тюрьму гендиректора акционерного общества Бориса Цыкалова и просят помощи у областного руководства.
Руководитель агентства по труду Сахалинской области Мая Шмелева сообщила, что задолженность работодателям сотрудникам составляет почти 3 миллиона рублей и губернатор Александр Хорошавин взял эту проблему на особый контроль. 22 апреля представители прокуратуры и регионального правительства проведут совместную выездную проверку.
«Согласно законодательству, власть вообще не должна вмешиваться в финансовые дела закрытого акционерного общества, каким и является «Трансстрой-Комплект». Но мы не можем не вмешиваться, потому что большое количество людей не получает зарплату, – рассказала Шмелева корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы». - Правительство принимает на себя несвойственные ему функции, и сейчас решается вопрос открытия кредитных ресурсов. Думаю, до конца месяца ситуация исправится, и все сотрудники смогут получить зарплату».
На проблемном предприятии работают 138 человек. Они были заняты на строительстве двухуровневой транспортной развязки в Южно-Сахалинске, детского сада на 200 мест в городе Охе и областной психиатрической больницы.
Фото: sakhalin.info