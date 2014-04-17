Дальневосточные боксёры бьются на биробиджанском ринге

Posted 17 апреля 2014, 04:45
Published 17 апреля 2014, 04:45
Modified 17 сентября 2022, 12:11
Updated 17 сентября 2022, 12:11
В Биробиджане проходит первенство Дальнего Востока по боксу. Турнир организуется уже несколько лет – в память о биробиджанском тренере по боксу Руслане Шаймухамедове, застреленном неизвестными в столице ЕАО несколько лет назад. Как сообщили представители федерации бокса Еврейской автономии, в этом году турнир проходит в новом формате – отличившиеся спортсмены получат «путёвки» в общероссийский финал.
Бескомпромиссные поединки развернулись на ринге, смонтированном на сцене биробиджанского дворца культуры. По словам организаторов, за победу борются более сотни участников из всех девяти дальневосточных регионов России, возраст боксёров – 13-14 лет.
После предварительных поединков сильнейшие боксёры встретятся в полуфинале и финале. Подведение итогов турнира и награждение победителей назначено на 20 апреля.
Фото: РИА «Восток-Медиа»