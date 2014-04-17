Дальневосточные боксёры бьются на биробиджанском ринге

В Биробиджане проходит первенство Дальнего Востока по боксу. Турнир организуется уже несколько лет – в память о биробиджанском тренере по боксу Руслане Шаймухамедове, застреленном неизвестными в столице ЕАО несколько лет назад. Как сообщили представители федерации бокса Еврейской автономии, в этом году турнир проходит в новом формате – отличившиеся спортсмены получат «путёвки» в общероссийский финал.