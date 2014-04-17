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Posted 17 апреля 2014, 04:45

Published 17 апреля 2014, 04:45

Modified 17 сентября 2022, 12:11

Updated 17 сентября 2022, 12:11

Дальневосточные боксёры бьются на биробиджанском ринге

17 апреля 2014, 04:45
Сюжет
Спорт
Турнир посвящён памяти погибшего тренера Руслана Шаймухамедова

В Биробиджане проходит первенство Дальнего Востока по боксу. Турнир организуется уже несколько лет – в память о биробиджанском тренере по боксу Руслане Шаймухамедове, застреленном неизвестными в столице ЕАО несколько лет назад. Как сообщили представители федерации бокса Еврейской автономии, в этом году турнир проходит в новом формате – отличившиеся спортсмены получат «путёвки» в общероссийский финал.

Бескомпромиссные поединки развернулись на ринге, смонтированном на сцене биробиджанского дворца культуры. По словам организаторов, за победу борются более сотни участников из всех девяти дальневосточных регионов России, возраст боксёров – 13-14 лет.

После предварительных поединков сильнейшие боксёры встретятся в полуфинале и финале. Подведение итогов турнира и награждение победителей назначено на 20 апреля.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#ЕАО
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