"Спартак-Приморье" сыграет в Саратове

«Автодор» — один из лидеров чемпионата Суперлиги, сообщает официальный сайт администрации Приморья. Одержав 21 победу в 26 матчах, саратовцы досрочно выиграли регулярный чемпионат. В четвертьфинале плей-офф «Автодор» выбил из дальнейшей борьбы за медали саранскую «Рускон-Мордовию» Бориса Ливанова. Для победы в серии саратовцам хватило двух матчей, но обе встречи оказались крайне сложными, и их судьба решалась в концовках.