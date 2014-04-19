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Posted 19 апреля 2014, 05:04

Published 19 апреля 2014, 05:04

Modified 17 сентября 2022, 12:09

Updated 17 сентября 2022, 12:09

"Спартак-Приморье" сыграет в Саратове

19 апреля 2014, 05:04
Сюжет
Спорт
Команда продолжает борьбу в плей-офф Суперлиги

Сегодня, 19 апреля, в Саратове баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» продолжит борьбу в полуфинальной серии Суперлиги. Первая игра состоялась накануне. Всего команды играют до трёх побед.

В регулярном чемпионате «Спартак-Приморье» и «Автодор» поровну разделили очки по результатам очных встреч. Матч во Владивостоке завершился победой «Спартака» — 86:74. Матч в Саратове - победой «Автодора» — 81:65.

«Автодор» — один из лидеров чемпионата Суперлиги, сообщает официальный сайт администрации Приморья. Одержав 21 победу в 26 матчах, саратовцы досрочно выиграли регулярный чемпионат. В четвертьфинале плей-офф «Автодор» выбил из дальнейшей борьбы за медали саранскую «Рускон-Мордовию» Бориса Ливанова. Для победы в серии саратовцам хватило двух матчей, но обе встречи оказались крайне сложными, и их судьба решалась в концовках.

Во Владивосток полуфинальная серия вернётся 24 апреля.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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