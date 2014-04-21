"Спартак-Приморье" уступил "Автодору" и надеется отыграться во Владивостоке

Posted 21 апреля 2014, 01:56
Published 21 апреля 2014, 01:56
Modified 17 сентября 2022, 12:09
Updated 17 сентября 2022, 12:09
В Саратове владивостокская баскетбольная команда «Спартак-Приморье» уступила местному «Автодору» со счётом 72:69. Это второй матч, проигранный приморцами в полуфинальной серии до трёх побед плей-офф Суперлиги.
Как сообщает пресс-служба «Спартака-Приморье», за первые 20 минут «чистого» времени спартаковцам удалось реализовать лишь треть бросков с игры. После длинного перерыва приморцы стали точнее.
В конце игры приморцам удалось обойти «Автодор» на 3 очка, но затем удача отвернулась от команды. «Обидные потери и быстрый Фортсон превратили «+3» в «-3», – сообщает пресс-служба «Спартака». Отсутствие цифрового таймера привело к поспешной атаке. Финальная сирена прозвучала двумя секундами позднее после смазанного броска Громыко.
Следующий матч за выход в финал состоится во Владивостоке 24 апреля в 19:00. В этой серии, где «Автодор» ведёт со счётом 2:0, «Спартаку-Приморье» проигрывать больше нельзя.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», в лице «Автодора» приморцам достался непростой противник. Саратовская команда – один из лидеров чемпионата Суперлиги. Регулярный чемпионат «Автодор» выиграл досрочно, одержав 21 победу в 26 матчах.
Фото: vestiprim.ru