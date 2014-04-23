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Posted 23 апреля 2014, 02:05

Published 23 апреля 2014, 02:05

Modified 17 сентября 2022, 12:09

Updated 17 сентября 2022, 12:09

Первомайское шествие в Биробиджане соберет пять тысяч участников

23 апреля 2014, 02:05
Организаторы призывают демонстрантов одеться креативно

1 мая в Биробиджане состоится праздничное шествие под лозунгом «Работа, зарплата, достойная жизнь!». Оно начнётся от здания областного отделения Пенсионного фонда (на улице Шолом-Алейхема) и завершится на Театральной площади.

Как сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» председатель федерации профсоюзов ЕАО Артём Акименко, традиционная майская акция трудящихся пройдёт в этот раз под лозунгом «Работа, зарплата, достойная жизнь!».

Шествие начнётся в 11:00. Организаторы рассчитывают созвать около 5 тысяч человек. «Впереди пойдут трудовые коллективы, пенсионеры и студенты, замкнут колонну члены политических партий. Приветствуется креатив в одежде. Например, работники учреждений культуры планируют показаться в костюмах, в том числе национальных. Есть интересные задумки в этом плане и у работников сферы торговли», - рассказал Акименко.

После шествия состоится концерт на Театральной площади.

Фото: liveangarsk.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ЕАО
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