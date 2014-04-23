Первомайское шествие в Биробиджане соберет пять тысяч участников

Как сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» председатель федерации профсоюзов ЕАО Артём Акименко, традиционная майская акция трудящихся пройдёт в этот раз под лозунгом «Работа, зарплата, достойная жизнь!».



Шествие начнётся в 11:00. Организаторы рассчитывают созвать около 5 тысяч человек. «Впереди пойдут трудовые коллективы, пенсионеры и студенты, замкнут колонну члены политических партий. Приветствуется креатив в одежде. Например, работники учреждений культуры планируют показаться в костюмах, в том числе национальных. Есть интересные задумки в этом плане и у работников сферы торговли», - рассказал Акименко.



После шествия состоится концерт на Театральной площади.