Дальневосточные гопники покорили Европу

Как отмечают исследователи российских субкультур, само слово «гопник» произошло от советской аббревиатуры ГОП – государственное общежитие пролетариата. В них на заре советской власти селились молодые выходцы из села, которые приезжали на заработки в города. Обычай сидеть на корточках укрепился в исправительных учреждениях СССР. На Дальнем Востоке, где располагалось особенно много колоний, эти традиции быстро перекочевали в гражданскую жизнь. В 90-е годы прошлого века «гоп-культура» охватила всю территорию России от Камчатки до Санкт-Петербурга и Калининграда. Позже «правильные пацаны» на отечественном телевидении превратились в комический образ провинциала, жующего семечки с дешёвым пивом и говорящего на соответствующем жаргоне. В Европе эту субкультуру сегодня воспринимают более серьёзно. У последователей slavsquot появились собственные сайты, где любой желающий может оставить свою фотографию. «Славянские корточки» вдохновители этого движения считают древней традицией русского народа, которая якобы «улучшает общее самочувствие, очищает душу и культивирует здоровый образ жизни».