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Posted 24 апреля 2014, 04:00

Published 24 апреля 2014, 04:00

Modified 17 сентября 2022, 12:09

Updated 17 сентября 2022, 12:09

Дальневосточные гопники покорили Европу

24 апреля 2014, 04:00
Полууголовные традиции сидения на корточках набирают популярность у европейской молодёжи (фото)

Новое движение slavsquot (славянские корточки) набирает популярность в Западной Европе. Тысячи молодых людей из Финляндии, Германии и других развитых стран Евросоюза подражают российским «гопникам»: треники с полосками, короткие стрижки и непременные корточки.

Как отмечают исследователи российских субкультур, само слово «гопник» произошло от советской аббревиатуры ГОП – государственное общежитие пролетариата. В них на заре советской власти селились молодые выходцы из села, которые приезжали на заработки в города. Обычай сидеть на корточках укрепился в исправительных учреждениях СССР. На Дальнем Востоке, где располагалось особенно много колоний, эти традиции быстро перекочевали в гражданскую жизнь. В 90-е годы прошлого века «гоп-культура» охватила всю территорию России от Камчатки до Санкт-Петербурга и Калининграда. Позже «правильные пацаны» на отечественном телевидении превратились в комический образ провинциала, жующего семечки с дешёвым пивом и говорящего на соответствующем жаргоне. В Европе эту субкультуру сегодня воспринимают более серьёзно. У последователей slavsquot появились собственные сайты, где любой желающий может оставить свою фотографию. «Славянские корточки» вдохновители этого движения считают древней традицией русского народа, которая якобы «улучшает общее самочувствие, очищает душу и культивирует здоровый образ жизни».

Некоторые эксперты отмечают, что движение «еврогопников» пришло на смену теряющему популярность планкингу. Это нелепое увлечение фотографировать себя в горизонтальном положении в самых неожиданных местах.

Увлечённые «славянскими корточками» европейцы также пытаются проявить чудеса акробатики, балансируя в самых неудобных позах.

«Еврогопников» в социальных сетях уже называют одним из трендов 2014 года. Помимо молодых людей фотографии на сайтах поклонников «славянских корточек» активно оставляют и девушки.

Фото: slavsquat.com

#Денис Объедкин#Новости#Общество#В мире
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