В Приморском крае ребёнка на стройке насмерть придавило плитой

В Приморье на 13-летнего мальчика упала строительная плита. Трагическое происшествие случилось в среду на стройке в районе улицы Чехова в посёлке Кавалерово. От полученных травм ребёнок умер в местной больнице. По факту гибели ведёт проверку следственный комитет. По предварительным данным, на стройке была нарушена техника безопасности.