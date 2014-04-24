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Posted 24 апреля 2014, 03:46

Published 24 апреля 2014, 03:46

Modified 17 сентября 2022, 12:09

Updated 17 сентября 2022, 12:09

В Приморском крае ребёнка на стройке насмерть придавило плитой

24 апреля 2014, 03:46
От полученных повреждений подросток умер

В Приморье на 13-летнего мальчика упала строительная плита. Трагическое происшествие случилось в среду на стройке в районе улицы Чехова в посёлке Кавалерово. От полученных травм ребёнок умер в местной больнице. По факту гибели ведёт проверку следственный комитет. По предварительным данным, на стройке была нарушена техника безопасности.

Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» жители посёлка Кавалерово, многоквартирный дом строится в центре посёлка. Работы в самом разгаре. Рядом находятся жилые дома, магазины; неподалёку центр занятости населения.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», из-за несоблюдения техники безопасности в выходные в Партизанске погибла девушка. Молодая спортсменка занималась прыжками с высоты. Она прыгала без страховки и сорвалась с верёвки.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости
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