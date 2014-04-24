В Приморском крае ребёнка на стройке насмерть придавило плитой

Posted 24 апреля 2014, 03:46
Published 24 апреля 2014, 03:46
Modified 17 сентября 2022, 12:09
Updated 17 сентября 2022, 12:09
В Приморье на 13-летнего мальчика упала строительная плита. Трагическое происшествие случилось в среду на стройке в районе улицы Чехова в посёлке Кавалерово. От полученных травм ребёнок умер в местной больнице. По факту гибели ведёт проверку следственный комитет. По предварительным данным, на стройке была нарушена техника безопасности.
Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» жители посёлка Кавалерово, многоквартирный дом строится в центре посёлка. Работы в самом разгаре. Рядом находятся жилые дома, магазины; неподалёку центр занятости населения.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», из-за несоблюдения техники безопасности в выходные в Партизанске погибла девушка. Молодая спортсменка занималась прыжками с высоты. Она прыгала без страховки и сорвалась с верёвки.
Фото: РИА «Восток-Медиа»