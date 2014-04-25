Реализация двух инвестпроектов в Приамурье даст работу 5 тысячам человек

По его словам, в регионе сейчас реализуются 15 инвестпроектов, которые согласованы и поддержаны министерством по развитию Дальнего Востока. Среди них, в частности, строительство железнодорожной ветки Февральск − Гарь – Шимановск, которая свяжет Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Первый этап проекта, который свяжет Гарь и Шимановск, — наиболее перспективный, поскольку на сегодняшний день имеет под собой обоснованную проектно-сметную документацию и оценку экспертов. Реализация этого проекта позволит трудоустроить больше 2 тысяч человек, а с учётом сопутствующих направлений — ещё около 3 тысяч.