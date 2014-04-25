Реализация двух инвестпроектов в Приамурье даст работу 5 тысячам человек

Posted 25 апреля 2014, 13:50
Published 25 апреля 2014, 13:50
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
Инвестиции лишь в два проекта, реализуемые в Приамурье, позволят сделать их локомотивом развития целого района области. Об этом губернатор Амурской области Олег Кожемяко рассказал в интервью РИА «Восток-Медиа» по итогам заседания правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, которое провёл в пятницу, 25 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев.
По его словам, в регионе сейчас реализуются 15 инвестпроектов, которые согласованы и поддержаны министерством по развитию Дальнего Востока. Среди них, в частности, строительство железнодорожной ветки Февральск − Гарь – Шимановск, которая свяжет Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Первый этап проекта, который свяжет Гарь и Шимановск, — наиболее перспективный, поскольку на сегодняшний день имеет под собой обоснованную проектно-сметную документацию и оценку экспертов. Реализация этого проекта позволит трудоустроить больше 2 тысяч человек, а с учётом сопутствующих направлений — ещё около 3 тысяч.
Другой проект, неразрывно связанный с первым, — развитие бассейна Гаринского месторождения позволит в перспективе получать около 700 миллионов рублей в казну ежегодно. Он станет ключевым звеном в создании Дальневосточного металлургического комбината, продукция которого пойдёт в производство хабаровских и приморских предприятий, а также в Южную Корею.
«Этот проект на сегодняшний день одобрен Минвостокразвития. Он докладывался Юрию Трутневу, сейчас я его доложил Дмитрию Медведеву. Я думаю, что он будет поддержан. Необходимо сейчас работать по его экономическому обоснованию с тем, чтобы он в той или иной форме был профинансирован, и компания могла приступить к разработке месторождений уже в 2015 году. Это сроки реальные», — рассказал Олег Кожемяко.
Фото и видео: РИА «Восток-Медиа»