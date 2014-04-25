В Хабаровске ищут супергероев

Posted 24 апреля 2014, 22:27
Published 24 апреля 2014, 22:27
Modified 17 сентября 2022, 12:09
Updated 17 сентября 2022, 12:09
В Хабаровске в субботу, 26 апреля, пройдёт флешденс «Стань героем!». Явление зародилось в Комсомольске-на-Амуре и состоялось летом прошлого года. По словам его автора Романа Голубева, изначально мероприятие позиционировалось как флешмоб. Однако его формат не подпадал ни под какой из соответствующих субкультурных терминов, поэтому пришлось выдумывать собственный.
Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» Роман Голубев, обладать какими-либо танцевальными навыками для участия не требуется. Единственное, что желательно, — быть в соответствующем облике — спасителя человечества. Но и это не обязательно. Помогать участникам акции будут Бэтмен, Супер Марио и виновник торжества — Спайдер-мен.
Первый флешденс Хабаровска посвящён выходу на большой экран фильма «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». В 16:00 всех супергероев и «обычных горожан» ждут на площадке перед кинотеатром «Гигант». Ведущий будет руководить действиями с крыши летнего кафетерия. В ходе танцевального события операторы снимут два видеоролика. Естественно, что больше внимания в нём они уделят тем, кто передаст атмосферу, то есть придёт в костюме настоящего супергероя. После этого все хабаровчане, ставшие главными героями, смогут увидеть себя в ролике, который разместят в официальной группе флешденса ВКонтакте.
Фото: es.sftcdn.net