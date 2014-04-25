В Хабаровске ищут супергероев

Первый флешденс Хабаровска посвящён выходу на большой экран фильма «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». В 16:00 всех супергероев и «обычных горожан» ждут на площадке перед кинотеатром «Гигант». Ведущий будет руководить действиями с крыши летнего кафетерия. В ходе танцевального события операторы снимут два видеоролика. Естественно, что больше внимания в нём они уделят тем, кто передаст атмосферу, то есть придёт в костюме настоящего супергероя. После этого все хабаровчане, ставшие главными героями, смогут увидеть себя в ролике, который разместят в официальной группе флешденса ВКонтакте.