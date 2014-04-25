В Приморье водитель автобуса сбил ребёнка

Posted 24 апреля 2014, 22:40
Published 24 апреля 2014, 22:40
Modified 17 сентября 2022, 12:09
Updated 17 сентября 2022, 12:09
В городе Артёме Приморского края водитель автобуса ПАЗ сбил 11-летнего ребёнка. Школьник переходил дорогу в неположенном месте. Опытный шофёр с 35-летним стажем вождения попытался избежать наезда, но тщетно: ребёнок оказался под колёсами отечественного «тяжеловеса». В результате аварии мальчик получил травмы внутренних органов, его госпитализировали. По сообщению пресс-службы краевого управления ГИБДД, это произошло около 18 часов в четверг.
Ещё один пострадавший в ДТП - в Шкотовском районе Приморья. На автодороге Владивосток – Находка - порт Восточный 23-летний водитель мотоцикла «Хонда» выехал на встречку, где столкнулся с автомашиной «Тойота-Виндом». При этом у мотоциклиста не оказалось удостоверения. Нарушитель повредил ноги и был госпитализирован.
Всего за сутки в Приморье произошло 74 ДТП, в которых пострадали 5 человек, погибших нет. Зафиксировано 1551 нарушение правил дорожного движения. 31 водитель задержан в состоянии алкогольного опьянения. Найдено 6 автомобилей, числившихся в угоне.
Фото: 25.gibdd.ru