vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2014, 22:40

Published 24 апреля 2014, 22:40

Modified 17 сентября 2022, 12:09

Updated 17 сентября 2022, 12:09

В Приморье водитель автобуса сбил ребёнка

24 апреля 2014, 22:40
Сюжет
Происшествие
11-летний мальчик госпитализирован с травмами

В городе Артёме Приморского края водитель автобуса ПАЗ сбил 11-летнего ребёнка. Школьник переходил дорогу в неположенном месте. Опытный шофёр с 35-летним стажем вождения попытался избежать наезда, но тщетно: ребёнок оказался под колёсами отечественного «тяжеловеса». В результате аварии мальчик получил травмы внутренних органов, его госпитализировали. По сообщению пресс-службы краевого управления ГИБДД, это произошло около 18 часов в четверг.

Ещё один пострадавший в ДТП - в Шкотовском районе Приморья. На автодороге Владивосток – Находка - порт Восточный 23-летний водитель мотоцикла «Хонда» выехал на встречку, где столкнулся с автомашиной «Тойота-Виндом». При этом у мотоциклиста не оказалось удостоверения. Нарушитель повредил ноги и был госпитализирован.

Всего за сутки в Приморье произошло 74 ДТП, в которых пострадали 5 человек, погибших нет. Зафиксировано 1551 нарушение правил дорожного движения. 31 водитель задержан в состоянии алкогольного опьянения. Найдено 6 автомобилей, числившихся в угоне.

Фото: 25.gibdd.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика