В Приморье водитель автобуса сбил ребёнка

Ещё один пострадавший в ДТП - в Шкотовском районе Приморья. На автодороге Владивосток – Находка - порт Восточный 23-летний водитель мотоцикла «Хонда» выехал на встречку, где столкнулся с автомашиной «Тойота-Виндом». При этом у мотоциклиста не оказалось удостоверения. Нарушитель повредил ноги и был госпитализирован.