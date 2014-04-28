Депутаты Приморья приняли участие в общегородском субботнике

Posted 28 апреля 2014, 02:02
Published 28 апреля 2014, 02:02
Modified 17 сентября 2022, 12:07
Updated 17 сентября 2022, 12:07
В прошедшую субботу депутатский корпус и аппарат Законодательного Собрания Приморья по установившейся традиции вышли на уборку парков и скверов Владивостока, часть парламентариев работала на своих округах по всему краю. В этом году при подготовке субботника мнение было однозначным: помощь необходима, прежде всего, на социальных объектах. Поэтому чистоту и порядок наводили сразу в двух местах: Покровском парке, излюбленном месте прогулок горожан краевого центра, и коррекционной школе-интернате для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в Садгороде, где обучаются ребята со всего края, в том числе из детских домов.
Проводить субботник в детских учреждениях уже становится традицией. В прошлом году по инициативе спикера краевого парламента Виктора Горчакова, курирующего в Приморье проект «России важен каждый ребёнок», народные избранники убирали территорию краевого психоневрологического Дома ребёнка. «То, что люди собираются на субботники – хорошо, они поступают по велению своей совести и искренне любят свой город», – констатирует Виктор Горчаков.
Вице-спикер краевого парламента Джамбулат Текиев в этом году работал на территории школы-интерната. «Мы вышли на субботник там, где особенно нужна наша помощь. Конечно, прежде всего, это учреждения социальные, здравоохранения», – отметил он. Силами краевого парламента на территории школы была проделана за день большая работа: убрана территория, собрана листва, приведены после зимы в порядок деревья и кустарники. «Труд облагораживает, а труд на подобных площадках облагораживает вдвойне. Взаимовыручка, помощь, поддержка должны быть делом обычным, а подобные акции – не разовыми мероприятиями, а постоянной шефской работой», – подчеркнул Текиев.
В это же время в Покровском парке депутаты и сотрудники аппарата убирали прошлогоднюю листву, мусор, белили деревья и бордюры. Председатель комитета по депутатской этике и организации работы заксобрания Константин Межонов рассказал, что всегда с удовольствием ходит на субботники: «Это возможность сделать свой город чище, красивее. Завтра сюда придут дети, молодые мамочки, студенты, люди преклонного возраста – им всем будет приятно и безопасно проводить время в чистом парке».
Депутат Пётр Журавлев отметил, что многие его коллеги трудятся на своих округах вместе с избирателями. «Это отличная инициатива, рождённая много десятков лет назад. Хорошо, что она сохранилась и приобрела такую массовую и искреннюю поддержку у людей. Субботник всегда для меня был праздником. Настроение бодрое, хороший настрой на работу».
Депутат Сергей Дикусар вспоминает: «Субботник – это возвращение в детство, воспоминания о прошлых годах. Любил и люблю поработать вместе со всеми, сделать нашу жизнь чище и комфортнее, ведь убираем для себя, своих семей, близких, друзей, которые живут в этом городе». Парламентарий отмечает возросшую активность людей. «В эти дни практически в каждом дворе выходят многочисленные добровольцы, чтобы привести в порядок свою территорию, дворик, клумбу, детскую площадку», – цитирует народного избранника пресс-служба краевого парламента.
Фото: заксобрание Приморского края