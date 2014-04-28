Депутаты Приморья приняли участие в общегородском субботнике

В прошедшую субботу депутатский корпус и аппарат Законодательного Собрания Приморья по установившейся традиции вышли на уборку парков и скверов Владивостока, часть парламентариев работала на своих округах по всему краю. В этом году при подготовке субботника мнение было однозначным: помощь необходима, прежде всего, на социальных объектах. Поэтому чистоту и порядок наводили сразу в двух местах: Покровском парке, излюбленном месте прогулок горожан краевого центра, и коррекционной школе-интернате для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в Садгороде, где обучаются ребята со всего края, в том числе из детских домов.