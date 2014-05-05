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Posted 4 мая 2014, 23:38

Published 4 мая 2014, 23:38

Modified 17 сентября 2022, 12:07

Updated 17 сентября 2022, 12:07

Трамвайщики Владивостока сегодня проведут митинг

4 мая 2014, 23:38
А также зажгут Вечный огонь и выведут на линию предпраздничный вагон

Сегодня работники трамвайного депо на улице Борисенко, 44 и другие жители Владивостока станут участниками мероприятий, посвящённых Дню Победы. В 14:00 начнётся церемония зажжения Вечного огня, также пройдёт митинг в честь предстоящего праздника.

После этого на линию «Минный городок – трамвайный парк» выйдет специальный вагон - «Трамвай Победы». Пассажиры узнают его по необычному оформлению.

Как сообщает пресс-служба мэрии, пассажирам раздадут спецвыпуск газеты, посвящённой Степану Борисенко – Герою Советского Союза, в честь которого названа улица.

Фото: veltransport.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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