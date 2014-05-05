Трамвайщики Владивостока сегодня проведут митинг

Сегодня работники трамвайного депо на улице Борисенко, 44 и другие жители Владивостока станут участниками мероприятий, посвящённых Дню Победы. В 14:00 начнётся церемония зажжения Вечного огня, также пройдёт митинг в честь предстоящего праздника.