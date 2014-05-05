Трамвайщики Владивостока сегодня проведут митинг

Posted 4 мая 2014, 23:38
Published 4 мая 2014, 23:38
Modified 17 сентября 2022, 12:07
Updated 17 сентября 2022, 12:07
Сегодня работники трамвайного депо на улице Борисенко, 44 и другие жители Владивостока станут участниками мероприятий, посвящённых Дню Победы. В 14:00 начнётся церемония зажжения Вечного огня, также пройдёт митинг в честь предстоящего праздника.
После этого на линию «Минный городок – трамвайный парк» выйдет специальный вагон - «Трамвай Победы». Пассажиры узнают его по необычному оформлению.
Как сообщает пресс-служба мэрии, пассажирам раздадут спецвыпуск газеты, посвящённой Степану Борисенко – Герою Советского Союза, в честь которого названа улица.
Фото: veltransport.ru