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Posted 6 мая 2014, 09:07

Published 6 мая 2014, 09:07

Modified 17 сентября 2022, 12:05

Updated 17 сентября 2022, 12:05

Белогорские чиновники лишаются статуса муниципальных служащих

6 мая 2014, 09:07
При этом город остаётся самым экономным муниципалитетом по отношению к чиновникам

В администрации Белогорска началась реорганизация. Глава города Станислав Мелюков провёл расширенное совещание с руководителями структурных подразделений. Им придётся существенно сократить муниципальных чиновников.

Решено, что около 30 человек из аппарата администрации и её структурных подразделений из разряда чиновников перейдут в статус работников, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления.

Провести реорганизацию властям Белогорска пришлось из-за численности населения города. По нормативам, которые утвердило правительство Амурской области, второму по численности муниципалитету Приамурья разрешено иметь в штате не больше 137 чиновников.

Фактически в администрации Белогорска работало 157 муниципальных служащих. При этом расходы на содержание органов местного самоуправления Белогорска среди всех муниципалитетов оставались одними из самых низких в области.

Изменения коснутся практически каждое структурное подразделение администрации города, но в большей степени — белогорское управление ЖКХ.

Фото: amur.info

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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