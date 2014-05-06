Белогорские чиновники лишаются статуса муниципальных служащих

Posted 6 мая 2014, 09:07
Published 6 мая 2014, 09:07
Modified 17 сентября 2022, 12:05
Updated 17 сентября 2022, 12:05
В администрации Белогорска началась реорганизация. Глава города Станислав Мелюков провёл расширенное совещание с руководителями структурных подразделений. Им придётся существенно сократить муниципальных чиновников.
Решено, что около 30 человек из аппарата администрации и её структурных подразделений из разряда чиновников перейдут в статус работников, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления.
Провести реорганизацию властям Белогорска пришлось из-за численности населения города. По нормативам, которые утвердило правительство Амурской области, второму по численности муниципалитету Приамурья разрешено иметь в штате не больше 137 чиновников.
Фактически в администрации Белогорска работало 157 муниципальных служащих. При этом расходы на содержание органов местного самоуправления Белогорска среди всех муниципалитетов оставались одними из самых низких в области.
Изменения коснутся практически каждое структурное подразделение администрации города, но в большей степени — белогорское управление ЖКХ.
Фото: amur.info