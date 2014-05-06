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Posted 6 мая 2014, 09:45

Published 6 мая 2014, 09:45

Modified 17 сентября 2022, 12:05

Updated 17 сентября 2022, 12:05

За застрявшими в чукотском посёлке пассажирами вылетел вертолёт

6 мая 2014, 09:45
Весенние воды едва не изолировали посёлок Беринговский от внешнего мира

На Чукотке талые воды затопили взлётно-посадочную полосу аэропорта посёлка Беринговского на востоке региона. Из-за этого самолёты АН-24, АН-26, DHC-6 не могли осуществить там взлёт и посадку. В окружную столицу из этого населённого пункта можно попасть только по воздуху. Чтобы доставить пассажиров, которые застряли в Беринговском, региональные власти и госпредприятие "ЧукотАВИА" приняли решение отправить за ними вертолёт Ми-8.

"Сегодня согласно утверждённому расписанию все пассажиры в соответствии с приобретёнными билетами были доставлены в аэропорт Беринговский и аэропорт Анадырь", – рассказал начальник окружного департамента промышленной политики, строительства и ЖКХ Валерий Васильев.

Также благодаря этому рейсу в Беринговский смогли попасть пассажиры, которые ожидали своего вылета из Анадыря с конца апреля.

Фото: provideniya.ruhelp.com

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Чукотка
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