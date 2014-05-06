За застрявшими в чукотском посёлке пассажирами вылетел вертолёт

На Чукотке талые воды затопили взлётно-посадочную полосу аэропорта посёлка Беринговского на востоке региона. Из-за этого самолёты АН-24, АН-26, DHC-6 не могли осуществить там взлёт и посадку. В окружную столицу из этого населённого пункта можно попасть только по воздуху. Чтобы доставить пассажиров, которые застряли в Беринговском, региональные власти и госпредприятие "ЧукотАВИА" приняли решение отправить за ними вертолёт Ми-8.