За застрявшими в чукотском посёлке пассажирами вылетел вертолёт

Posted 6 мая 2014, 09:45
Published 6 мая 2014, 09:45
Modified 17 сентября 2022, 12:05
Updated 17 сентября 2022, 12:05
На Чукотке талые воды затопили взлётно-посадочную полосу аэропорта посёлка Беринговского на востоке региона. Из-за этого самолёты АН-24, АН-26, DHC-6 не могли осуществить там взлёт и посадку. В окружную столицу из этого населённого пункта можно попасть только по воздуху. Чтобы доставить пассажиров, которые застряли в Беринговском, региональные власти и госпредприятие "ЧукотАВИА" приняли решение отправить за ними вертолёт Ми-8.
"Сегодня согласно утверждённому расписанию все пассажиры в соответствии с приобретёнными билетами были доставлены в аэропорт Беринговский и аэропорт Анадырь", – рассказал начальник окружного департамента промышленной политики, строительства и ЖКХ Валерий Васильев.
Также благодаря этому рейсу в Беринговский смогли попасть пассажиры, которые ожидали своего вылета из Анадыря с конца апреля.
Фото: provideniya.ruhelp.com