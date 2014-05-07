"Гринпис" опять раскритиковал тушение пожаров в Приамурье

Posted 6 мая 2014, 23:45
Published 6 мая 2014, 23:45
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Представители международной природоохранной организации «Гринпис» снова заявили о неэффективности борьбы с пожарами на примере Амурской области. Как сообщает информационное агентство «Порт Амур», руководитель лесной программы российского подразделения этой структуры Алексей Ярошенко проанализировал борьбу с возгоранием в Ромненском районе Приамурья. Его «гринписовцы» недавно назвали самым масштабным пожаром на территории России, однако местные власти этот тезис опровергли.
Алексей Ярошенко в своём блоге раскритиковал применение авиации для борьбы с этим пожаром: «Основная часть воды сбрасывается на лесные пожары с помощью самолётов Ил-76 и Бе-200, на большой скорости и с достаточно большой высоты. Сбросить воду с такой высоты точно на узкую и извилистую кромку пожара — сложно, особенно при задымлении и непростом рельефе, а также при быстром движении этой кромки. Поэтому часть воды неизбежно попадает не на кромку, а, например, на пройденную огнём или даже горящую площадь на некотором удалении от кромки — с точки зрения тушения пожара эта вода не даёт ничего. Значительная часть воды рассеивается и испаряется в атмосфере. Оценочно, до собственно кромки пожара может долетать треть», — уточнил руководитель лесной программы «Гринписа России».
Представитель «зелёных» считает, что пожарные самолёты-танкеры имеют скорее психотерапевтическое, чем практическое значение. Однако в амурском управлении МЧС с такой оценкой эффективности пожарной авиации категорически не согласны. Спасатели заверяют, оградить от пламени лесных пожаров без самолётов и вертолётов не удалось бы несколько сёл в Приамурье.
«Нельзя говорить о неэффективности авиации. Да, есть затруднения в её работе. Например, самолёт Ил-76 не может спускаться на низкую высоту. Из-за этого 42 тонны воды распыляются на лес поверхностно. Если пожар низовой, конечно, эффективность этого слива уменьшается. Но следом за Ил-76 отправляют Бе-200, Ми-26 или Ми-8. Вертолёт точечно опускается и не даёт пожару распространиться. Трудность ещё в том, что у нас очень большая область, пожары начались на месяц раньше, реки не успели вскрыться. Горят северные районы — Зейский и Сковородинский. Самолёты приходится заправлять водой в Благовещенске, только вертолёты можно заправить водой на местных водоёмах. Естественно, это очень большие расстояния и большие затраты для таких судов. Но называть неэффективным использование авиации нельзя»,— уточнил заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области по государственной противопожарной службе Александр Кузьмин.
Специалисты признают, что сложный рельеф Амурской области осложняет тушение пожаров при помощи авиации. Однако без применения самолётов и вертолётов не удалось бы потушить и половины из бушевавших несколько дней ранее в Приамурье возгораний.
Фото: sakhalife.ru