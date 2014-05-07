"Гринпис" опять раскритиковал тушение пожаров в Приамурье

«Нельзя говорить о неэффективности авиации. Да, есть затруднения в её работе. Например, самолёт Ил-76 не может спускаться на низкую высоту. Из-за этого 42 тонны воды распыляются на лес поверхностно. Если пожар низовой, конечно, эффективность этого слива уменьшается. Но следом за Ил-76 отправляют Бе-200, Ми-26 или Ми-8. Вертолёт точечно опускается и не даёт пожару распространиться. Трудность ещё в том, что у нас очень большая область, пожары начались на месяц раньше, реки не успели вскрыться. Горят северные районы — Зейский и Сковородинский. Самолёты приходится заправлять водой в Благовещенске, только вертолёты можно заправить водой на местных водоёмах. Естественно, это очень большие расстояния и большие затраты для таких судов. Но называть неэффективным использование авиации нельзя»,— уточнил заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области по государственной противопожарной службе Александр Кузьмин.