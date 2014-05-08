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Posted 7 мая 2014, 22:52

Published 7 мая 2014, 22:52

Modified 15 декабря 2023, 06:44

Updated 15 декабря 2023, 06:44

В Комсомольске-на-Амуре взялись за Ильича

7 мая 2014, 22:52
Памятник вождю пролетариата обновят

В Комсомольске-на-Амуре начался ремонт памятника на площади имени Ленина. Как сообщил корреспондент городского сервера komcity.ru, на постаменте под скульптурой вождя пролетариата заменят мраморные плитки.

По словам работающих на объекте специалистов, плитка, пришедшая в негодность, будет заменена в ближайшие 2 дня. Сильно повреждённую уберут, а ту, что отошла, но сохранились в целостности, обновят — снимут и вновь установят на прежнее место.

Косметический ремонт памятника продлится до 9 Мая, в День Победы комсомольчане смогут оценить его результаты.

Фото: komcity.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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