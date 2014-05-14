Более 150 компаний Приморского края подключили E-Invoicing

«Одним из основных принципов работы нашей компании является использование инновационных технологий, что обеспечивает высокое качество наших объектов, однако мы не останавливаемся на внедрении передовых технологий только в области строительства, а применяем их во всех сферах деятельности нашей организации, – комментирует генеральный директор строительной компании ЗАО «Южный квартал» Евгений Людмирский. – К системе E-Invoicing мы подключились в феврале 2014 года и уже ощутили реальную экономию времени наших сотрудников, кроме этого, выходит серьёзная экономия и по бумаге, и по затратам на доставку».