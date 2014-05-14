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Posted 14 мая 2014, 06:15

Published 14 мая 2014, 06:15

Modified 17 сентября 2022, 14:30

Updated 17 сентября 2022, 14:30

Более 150 компаний Приморского края подключили E-Invoicing

14 мая 2014, 06:15
Сервис Сбербанка позволяет обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде

E-Invoicing позволяет совершать транзакции и направлять документы в системе электронного документооборота, не дублируя их на бумажном носителе.

«Сегодня стоимость процессинга одного бумажного документа, с учётом всех прямых и косвенных затрат, составляет 30-120 рублей, – рассказывает начальник управления транзакционного бизнеса Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Юлия Беднарская. – А подключив услугу E-Invoicing, всего за 295 рублей в месяц наши клиенты получают возможность направлять неограниченное количество документов в адрес своих контрагентов и налоговой инспекции. При переходе на электронный обмен юридически значимыми документами удаётся сэкономить не только время и средства. Появляется возможность очистить офисное пространство от шкафов для хранения бумаг, избавить виртуальное пространство серверов от многочисленных копий одних и тех же документов».

«Одним из основных принципов работы нашей компании является использование инновационных технологий, что обеспечивает высокое качество наших объектов, однако мы не останавливаемся на внедрении передовых технологий только в области строительства, а применяем их во всех сферах деятельности нашей организации, – комментирует генеральный директор строительной компании ЗАО «Южный квартал» Евгений Людмирский. – К системе E-Invoicing мы подключились в феврале 2014 года и уже ощутили реальную экономию времени наших сотрудников, кроме этого, выходит серьёзная экономия и по бумаге, и по затратам на доставку».

E-invoicing – это универсальная электронная система юридически значимого межкорпоративного документооборота, позволяющая решать бизнес-задачи в режиме online вне зависимости от расстояния между контрагентами, масштабов бизнеса и вида деятельности. E-invoicing позволяет контрагентам обмениваться в электронном виде документами между собой и предоставлять отчётность в контролирующие органы (Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд России, Росстат, Фонд социального страхования). Согласно регламенту, описанному в приказе Министерства финансов № 50-н, компании официально освобождаются от бумажной формы счёт-фактуры в пользу электронной.

При этом:

- благодаря механизму электронной подписи все отправляемые документы обладают юридической силой на всей территории России;

- снижаются расходы на доставку и хранение документов, обязательных при торгово-рыночной деятельности и оказании услуг (счета, счёт-фактуры, товарные накладные и пр.);

- существует возможность отправки неструктурированных документов, то есть любых документов свободного формата (договора, акты, отчёты и т. д.);

- доставка документов между контрагентами происходит мгновенно.

Для удобства клиентов услуга E-invoicing полностью встроена в систему интернет-банкинга Сбербанка (система Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн), что позволяет в одном окне не только осуществлять различные операции по расчётным счетам, но и обмениваться документами с контрагентами. Кроме этого, существует возможность интеграции системы межкорпоративного электронного документооборота с учётной системой клиента, благодаря чему:

- Увеличивается эффективность электронного документооборота;

- Исключается вероятность ошибок ручного ввода документов;

- Быстрее формируются платёжные поручения по входящим документам;

- Ускоряется процесс создания, обработки и передачи документов;

- Минимизируются трудозатраты сотрудников.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сбербанк
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