Чиновники сорвали дальневосточный тур метал-группы Behemoth

К мнению православного активиста прислушались. Как отмечает один из организаторов гастролей, отвечавший за приём группы во Владивостоке, «музыканты «Behemoth» готовы были приехать. Дело оставалось за площадкой. Сначала отказался клуб «Америка», где планировалось провести концерт, – там получили соответствующую настоятельную рекомендацию из департамента культуры Приморского края. Была у нас ещё и резервная площадка, но там тоже решили не связываться». По мнению менеджера, в Хабаровске могли сработать аналогичные рычаги давления – в результате там отменён концерт «Бегемота» в ночном клубе «Великано».