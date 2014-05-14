Чиновники сорвали дальневосточный тур метал-группы Behemoth

Posted 14 мая 2014, 05:54
Published 14 мая 2014, 05:54
Modified 17 сентября 2022, 12:04
Updated 17 сентября 2022, 12:04
Концерт польской метал-группы Behemoth, который был намечен во Владивостоке на 14 мая, отменён по требованию православных активистов и департамента культуры Приморья (директор Анна Алеко). Как сообщил РИА «Восток-Медиа» представитель организаторов концерта, «это первый случай, когда по требованию общественников во Владивостоке не состоялся концерт».
Активист «Союза православных братств РПЦ» Юрий Агещев обратился с просьбой отменить концерты «Бегемота» в Хабаровске и Владивостоке в администрации Приморского и Хабаровского краёв, а также в местные епархии. В письменном обращении Агещева сказано, что «сам факт их (музыкантов) приезда — это уже оскорбление чувств верующих, у нас есть закон против этого».
К мнению православного активиста прислушались. Как отмечает один из организаторов гастролей, отвечавший за приём группы во Владивостоке, «музыканты «Behemoth» готовы были приехать. Дело оставалось за площадкой. Сначала отказался клуб «Америка», где планировалось провести концерт, – там получили соответствующую настоятельную рекомендацию из департамента культуры Приморского края. Была у нас ещё и резервная площадка, но там тоже решили не связываться». По мнению менеджера, в Хабаровске могли сработать аналогичные рычаги давления – в результате там отменён концерт «Бегемота» в ночном клубе «Великано».
По словам организатора, тем самым создан любопытный прецедент. «На моей памяти был один подобный случай – в 2006 году приморские казаки выступали против приезда в край Бориса Моисеева. Впрочем, в тот раз артист всё равно приехал и выступил».