vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 мая 2014, 07:09

Published 14 мая 2014, 07:09

Modified 17 сентября 2022, 12:04

Updated 17 сентября 2022, 12:04

Умер почётный житель Владивостока Константин Кравченко

14 мая 2014, 07:09
Он создал и долгие годы руководил Приморским краевым советом ветеранов

Администрация Владивостока и Совет почётных граждан с прискорбием сообщают, что 13 мая 2014 года на 95-м году ушёл из жизни Константин Фёдорович Кравченко, почётный гражданин города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Константин Федорович родился 8 ноября 1919 года в городе Сумы, в Приморье приехал в 1942 году. С 1952-го занимал должность главного инженера Владивостокского отделения железной дороги. В 1957 году избран председателем Фрунзенского районного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, затем первым секретарем районного комитета КПСС. С 1960 по 1965 год работал заведующим отделом транспорта и связи краевого комитета КПСС. С 1965 года был назначен председателем Владивостокского горисполкома, а затем первым секретарем горкома партии. С 1969 по 1984 год занимал должность первого зампредседателя приморского крайисполкома. В 1987-м создал и на протяжении пятнадцати лет являлся председателем Приморского краевого совета ветеранов. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, народным депутатом СССР, краевого, городского и районных советов народных депутатов.

Партийная и хозяйственная работа совпала с реализацией масштабного плана развития города – «Большой Владивосток». Кравченко непосредственно руководил застройкой Корейской слободы, Минного городка, решением проблемы водоснабжения города, электрификацией Владивостокского отделения железной дороги, вводом в эксплуатацию троллейбусных линий, расширением морских пассажирских и грузовых линий, развитием морского порта и связи.

За особые заслуги был награждён орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени (трижды), Дружбы, медалями и другими наградами.

Прощание состоится в субботу, 17 мая, в 11:30 по адресу: улица Бестужева, дом 40.

Фото: vlc.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика