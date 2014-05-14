Умер почётный житель Владивостока Константин Кравченко

Posted 14 мая 2014, 07:09
Published 14 мая 2014, 07:09
Modified 17 сентября 2022, 12:04
Updated 17 сентября 2022, 12:04
Администрация Владивостока и Совет почётных граждан с прискорбием сообщают, что 13 мая 2014 года на 95-м году ушёл из жизни Константин Фёдорович Кравченко, почётный гражданин города.
Как сообщает пресс-служба мэрии, Константин Федорович родился 8 ноября 1919 года в городе Сумы, в Приморье приехал в 1942 году. С 1952-го занимал должность главного инженера Владивостокского отделения железной дороги. В 1957 году избран председателем Фрунзенского районного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, затем первым секретарем районного комитета КПСС. С 1960 по 1965 год работал заведующим отделом транспорта и связи краевого комитета КПСС. С 1965 года был назначен председателем Владивостокского горисполкома, а затем первым секретарем горкома партии. С 1969 по 1984 год занимал должность первого зампредседателя приморского крайисполкома. В 1987-м создал и на протяжении пятнадцати лет являлся председателем Приморского краевого совета ветеранов. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, народным депутатом СССР, краевого, городского и районных советов народных депутатов.
Партийная и хозяйственная работа совпала с реализацией масштабного плана развития города – «Большой Владивосток». Кравченко непосредственно руководил застройкой Корейской слободы, Минного городка, решением проблемы водоснабжения города, электрификацией Владивостокского отделения железной дороги, вводом в эксплуатацию троллейбусных линий, расширением морских пассажирских и грузовых линий, развитием морского порта и связи.
За особые заслуги был награждён орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени (трижды), Дружбы, медалями и другими наградами.
Прощание состоится в субботу, 17 мая, в 11:30 по адресу: улица Бестужева, дом 40.
Фото: vlc.ru