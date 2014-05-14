Умер почётный житель Владивостока Константин Кравченко

Как сообщает пресс-служба мэрии, Константин Федорович родился 8 ноября 1919 года в городе Сумы, в Приморье приехал в 1942 году. С 1952-го занимал должность главного инженера Владивостокского отделения железной дороги. В 1957 году избран председателем Фрунзенского районного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, затем первым секретарем районного комитета КПСС. С 1960 по 1965 год работал заведующим отделом транспорта и связи краевого комитета КПСС. С 1965 года был назначен председателем Владивостокского горисполкома, а затем первым секретарем горкома партии. С 1969 по 1984 год занимал должность первого зампредседателя приморского крайисполкома. В 1987-м создал и на протяжении пятнадцати лет являлся председателем Приморского краевого совета ветеранов. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, народным депутатом СССР, краевого, городского и районных советов народных депутатов.