Житель Комсомольска-на-Амуре "сыграл" Отелло и позарился на святое

Пока он на что-то отвлёкся, гостья впустила в квартиру своего приятеля. Тот стал угрожать мужчине расправой за то, что хозяин квартиры «положил глаз» на его подругу. Испугавшись угроз, комсомольчанин ретировался, чтобы позвать на помощь. Когда вернулся, обнаружил, что «Отелло» украл дорогостоящую икону и около 50 нагрудных медалей.