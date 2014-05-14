Житель Комсомольска-на-Амуре "сыграл" Отелло и позарился на святое

Posted 14 мая 2014, 00:54
Published 14 мая 2014, 00:54
Modified 17 сентября 2022, 12:04
Updated 17 сентября 2022, 12:04
В Комсомольске-на-Амуре за помощью полицейских обратился 50-летний горожанин, заявивший, что его квартиру обокрал незнакомый ревнивец. Он рассказал, что перед этим познакомился на улице с девушкой, которую пригласил к себе домой.
Пока он на что-то отвлёкся, гостья впустила в квартиру своего приятеля. Тот стал угрожать мужчине расправой за то, что хозяин квартиры «положил глаз» на его подругу. Испугавшись угроз, комсомольчанин ретировался, чтобы позвать на помощь. Когда вернулся, обнаружил, что «Отелло» украл дорогостоящую икону и около 50 нагрудных медалей.
По приметам полицейские задержали 33-летнего мужчину. Выяснилось, что он уже был судим. По факту кражи завели новое уголовное дело, которое сейчас расследуют в управления МВД Комсомольска-на-Амуре.
Фото: sibnovosti.ru