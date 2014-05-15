Правительство Хабаровского края поможет обустроить убойные площадки

Posted 15 мая 2014, 04:30
Published 15 мая 2014, 04:30
Modified 17 сентября 2022, 11:48
Updated 17 сентября 2022, 11:48
В правительстве края обсудили вступление в силу технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции». Согласно новым требованиям с первого мая в российских регионах введён запрет на свободное обращение продуктов убоя и мясной продукции, производимых в личных подсобных хозяйствах.
Как сообщает пресс-служба правительства края, одно из главных требований - забой скота для продажи должен проводиться только в убойных цехах или на специальных убойных площадках, которые должны быть оснащены соответствующим оборудованием и иметь в штате ветеринарного врача. Для хранения мяса в обязательном порядке должно быть холодильное оборудование. Таких площадок в крае около 30, все они прошли проверки и сертифицированы.
По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия края Нели Рассохатской, у крупных предприятий, которые специализируются на убое скота, проблем с наличием таких площадок нет. Сложности возникают у мелких и средних предпринимателей, которые вынуждены продавать подлежащий убою скот «живым весом», либо пользоваться услугами ближайших географических соседей.
«На сегодняшний день в крае 9 крупных предприятий различных форм собственности имеют свои убойные площадки, в их числе – 4 цеха по убою свинины, 3 – по убою птицы. Сложности возникают у молочных животноводов, для которых забой скота на мясо не является основным видом деятельности», - рассказала Неля Рассохатская.
По её словам, выход из этой ситуации – создание межрайонных убойных площадок для мелких и средних предпринимателей. Первый такой опыт может появиться в районе имени Лазо на базе Переяславского молочного завода. Помочь в обустройстве площадок готовы в правительстве края. В рамках профильной целевой программы по развитию сельских территорий в региональной казне заложены средства на субсидии аграриям на покупку оборудования и сельскохозяйственной техники. На эти цели можно получить до 40% общей стоимости. Кроме того, на создание убойных площадок животноводы могут направить и ранее полученные средства господдержки.
Фото: westzap.ru