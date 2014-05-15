Правительство Хабаровского края поможет обустроить убойные площадки

По её словам, выход из этой ситуации – создание межрайонных убойных площадок для мелких и средних предпринимателей. Первый такой опыт может появиться в районе имени Лазо на базе Переяславского молочного завода. Помочь в обустройстве площадок готовы в правительстве края. В рамках профильной целевой программы по развитию сельских территорий в региональной казне заложены средства на субсидии аграриям на покупку оборудования и сельскохозяйственной техники. На эти цели можно получить до 40% общей стоимости. Кроме того, на создание убойных площадок животноводы могут направить и ранее полученные средства господдержки.