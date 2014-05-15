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Posted 15 мая 2014, 06:58

Published 15 мая 2014, 06:58

Modified 17 сентября 2022, 12:04

Updated 17 сентября 2022, 12:04

Приморские ФАПы запускаются в строй десятками

15 мая 2014, 06:58
Большинство фельдшерско-акушерских пунктов на селе готово к приёму больных

В Приморье получили лицензии на ведение медицинской деятельности и введены в эксплуатацию 113 из 130 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на селе. Укомплектованность ФАПов средним медицинским персоналом (фельдшеры, акушерки, медицинские сестры) составляет 85 процентов. Об этом краевые депутаты узнали в Артёме, на выездном заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан заксобрания Приморья, сообщает пресс-служба ЗС ПК.

Для председателя комитета Игоря Чемериса заседание прошло практически в семейном кругу: в президиуме присутствовала его теща, депутат Госдумы Эльмира Глубоковская, которая в федеральном заксобрании занимается медицинскими проблемами. Посетила комитет и приморский сенатор Татьяна Заболотная.

В начале мероприятия Чемерис обозначил «существующий в приморском здравоохранении отраслевой кризис, неурегулированные вопросы в области кадровой политики, сложную ситуацию с сельской медициной. Мы рисуем дорожные карты, говорим об увеличении заработной платы работникам отрасли, но если мы спросим у жителей края, почувствовали ли они качественное улучшение ситуации в здравоохранении, ответ не очень нас порадует».

Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения края Евгений Махиня доложил депутатам: в 2013 году для оказания медпомощи жителям удалённых населённых пунктов приобретено 100 санитарных машин. В текущем году в краевом бюджете предусмотрены средства на приобретение транспорта в размере 89,4 миллиона рублей. Помимо машин для ФАПов закупят специальные машины для перевозки новорождённых.

Депутаты потребовали от департамента здравоохранения усилить контроль за введением в эксплуатацию ФАПов, оснащением пунктов стандартным медоборудованием, а также установкой пожарной сигнализации. Для отдалённых территорий края они предложили приобретать передвижные медкомплексы.

Также депутаты рекомендовали администрации края предусмотреть в бюджете 2014-2016 годов деньги на создание специализированного жилищного фонда. Это станет хорошим стимулом для привлечения медиков к работе на селе.

Фото: zspk.gov.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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