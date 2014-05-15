Приморские ФАПы запускаются в строй десятками

В начале мероприятия Чемерис обозначил «существующий в приморском здравоохранении отраслевой кризис, неурегулированные вопросы в области кадровой политики, сложную ситуацию с сельской медициной. Мы рисуем дорожные карты, говорим об увеличении заработной платы работникам отрасли, но если мы спросим у жителей края, почувствовали ли они качественное улучшение ситуации в здравоохранении, ответ не очень нас порадует».