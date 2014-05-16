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Posted 16 мая 2014, 03:04

Published 16 мая 2014, 03:04

Modified 17 сентября 2022, 14:30

Updated 17 сентября 2022, 14:30

Уроки пенсионной грамотности для студентов

16 мая 2014, 03:04
Сюжет
Пенсионный фонд
Их проводят специалисты ПФР в Дальневосточном федеральном университете

Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю совместно с Управлением Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Дальневосточном федеральном округе открыло цикл мероприятий, направленных на повышение финансовой и пенсионной грамотности среди молодёжи.

На двух первых занятиях начальник отдела финансовой грамотности и информирования населения Управления Александра Агвердиева и начальник отдела назначения пенсий с учётом специального стажа Отделения Александра Вовченко поделились со студентами Дальневосточного федерального университета своими знаниями, касающимися эффективного управления личными финансами и формирования будущих пенсионных накоплений.

Александра Вовченко проинформировала слушателей об изменениях в пенсионной системе Российской Федерации, вступающих в силу с 2015 года. Она объяснила студентам, от чего будет зависеть их будущая пенсия: размер зарплаты («белая» зарплата), страховой стаж (не менее 15 лет) и возраст выхода на пенсию (при более позднем обращении за назначением пенсии гражданину будут устанавливаться дополнительные коэффициенты и увеличиваться фиксированная выплата). Также Александра Александровна подробно остановилась на новой пенсионной формуле, в упрощенном варианте представленной как А+В+С+ d, где А – это сумма пенсионных коэффициентов (баллов), накопленных гражданином за всю свою трудовую деятельность; В – стоимость одного балла, которая ежегодно устанавливается правительством в соответствии с федеральным законом и подлежит индексации, С – фиксированная выплата, гарантированная государством, и d – накопительная пенсия, которая формируется по выбору гражданина (при отказе формирования накопительной пенсии увеличивается размер страховой пенсии).

Также специалист Пенсионного фонда ответила на многочисленные вопросы студентов, в частности, о льготных пенсиях, правопреемстве пенсионных накоплений и пенсионном обеспечении по потере кормильца.

До конца учебного года запланировано проведение ещё трёх обучающих семинаров со студентами ДВФУ, сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Пенсионный фонд
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