Уроки пенсионной грамотности для студентов

Александра Вовченко проинформировала слушателей об изменениях в пенсионной системе Российской Федерации, вступающих в силу с 2015 года. Она объяснила студентам, от чего будет зависеть их будущая пенсия: размер зарплаты («белая» зарплата), страховой стаж (не менее 15 лет) и возраст выхода на пенсию (при более позднем обращении за назначением пенсии гражданину будут устанавливаться дополнительные коэффициенты и увеличиваться фиксированная выплата). Также Александра Александровна подробно остановилась на новой пенсионной формуле, в упрощенном варианте представленной как А+В+С+ d, где А – это сумма пенсионных коэффициентов (баллов), накопленных гражданином за всю свою трудовую деятельность; В – стоимость одного балла, которая ежегодно устанавливается правительством в соответствии с федеральным законом и подлежит индексации, С – фиксированная выплата, гарантированная государством, и d – накопительная пенсия, которая формируется по выбору гражданина (при отказе формирования накопительной пенсии увеличивается размер страховой пенсии).