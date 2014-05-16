Владивостокцы в выходные ударятся в культуру и спорт

Posted 16 мая 2014, 05:25
Published 16 мая 2014, 05:25
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
Сегодня во Владивостоке определится самая красивая девушка края. Конкурс «Мисс Приморье» пройдёт вечером в «Феско Холле». Кроме традиционных званий «Мисс Приморье» и «Мисс Владивосток», в этом году появилась ещё одна – «Мисс Адмирал».
Субботний день для жителей и гостей города будет очень насыщенным. Среди самых ярких мероприятий – Ресторанный день, который уже не в первый раз проходит во Владивостоке, и «Ночь музеев». В музейной акции примут участие несколько площадок, пройдут экскурсии от бюро «Время города».
С 11:00 в «Андеграунде» начнётся фестиваль здорового образа жизни «Беги за мной». Сегодня все, кто хотел поучаствовать в мероприятии, зарегистрировались. Завтра - познавательные лекции, а затем все желающие поедут на набережную кампуса ДВФУ, где совершат массовую пробежку.
В это же время в библиотеке имени Пушкина пройдёт первый урок велошколы. Устроители сообщают, что велосипедное движение во Владивостоке набирает обороты, поэтому начинающим велосипедистам необходимо объяснить правила дорожного движения. Участие бесплатное, но необходимо предварительно записаться.
Ночью приморская столица наполнится людьми в белом. В 22:00 начнётся традиционная «белая» вечеринка в преддверии «Sensation». В этом году «white party» сменила прописку – мероприятие пройдёт в клубе «Mill».
Два дня – в субботу и воскресенье – мастер-класс по фристайл-мотокроссу на территории СТК «Приморское кольцо» проведёт один из лучших райдеров России – Алексей Колесников. Цель урока: дать возможность для дальнейшего профессионального развития дальневосточным райдерам.
В течение выходных два раза на сцену выйдут артисты спектакля «Поцелуй удачи». В театре имени Горького комедию разыграют Людмила Артемьева, Алексей Шевченко, Анатолий Кот, Вера Батиевская, Наталья Селивестрова и Олег Акулич.
Фото: vk.com