Владивостокцы в выходные ударятся в культуру и спорт

Субботний день для жителей и гостей города будет очень насыщенным. Среди самых ярких мероприятий – Ресторанный день, который уже не в первый раз проходит во Владивостоке, и «Ночь музеев». В музейной акции примут участие несколько площадок, пройдут экскурсии от бюро «Время города».