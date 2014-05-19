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Posted 18 мая 2014, 22:39

Published 18 мая 2014, 22:39

Modified 14 декабря 2023, 16:10

Updated 14 декабря 2023, 16:10

Администрация Приморья вычеркнет восемь долгостроев

18 мая 2014, 22:39
Проблемные дома должны быть сданы в этом году

Власти Приморского края рассчитывают, что в конце этого года обманутые дольщики заселятся в дом на Авроровской, 30 во Владивостоке. Информация об этом появилась сегодня на сайте администрации.

Строительство было остановлено в 2005 году из-за банкротства застройщика – компании «Примстройинвест». Ситуацию с проблемным домом, о котором ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», взяли в свои руки будущие жильцы. Он создали ТСЖ «ОНИКС», которое передало функции застройщика обществу с ограниченной ответственностью «Паритет».

По данным инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, уже оформлены технические условия и заключены договоры на подключение дома к инженерным сетям снабжения водой, теплом и электроэнергией. Сейчас идут монтаж внутренних инженерных систем дома и внутренняя отделка.

Вице-губернатор Василий Усольцев сообщил, что всего в этом году планируется сдать 8 проблемных объектов.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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