Хабаровские экологи взывают к Путину ради спасения дурминских тигров

Posted 19 мая 2014, 07:40
Published 19 мая 2014, 07:40
Modified 14 января, 13:04
Updated 14 января, 13:04
Хабаровские учёные готовят обращения в федеральное Минприроды и лично президенту Путину об угрозе, которая нависла над уникальной популяцией амурского тигра на юге региона. Как рассказал в интервью тележурналистке Татьяне Токарь научный сотрудник института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Сергей Колчин, под разработку золотой и серебряной руды частной компании передан участок по руслу таёжной реки Дурмин.
«Здесь будут проводиться взрывные работы, будут углубляться карьеры, выпиливаться леса», — рассказал он на месте будущего прииска.
Руководитель ООО «Восточная горно-рудная компания» Игорь Кузьмин сообщил, что месторождение на берегах Дурмина геологи открыли ещё в 60-х годах прошлого века. Тогда его признали неперспективным из-за низкого содержания драгоценных металлов в руде. Однако современные технологии и относительно высокие цены на золото сегодня делают его разработку выгодной. К тому же будущий прииск находится вблизи дорог и недалеко от центров переработки. Директор золотодобывающей артели не считает, что добыча полезных ископаемых повредит природе.
«Там вторичные леса, пройденные рубкой, — заявил господин Кузьмин. — Причём неоднократные рубки прошли ещё в 50-е годы. А в 90-е годы там активно действовали чёрные лесорубы. Ценных пород там не осталось».
Руководитель Дурминского охотничьего хозяйства и по совместительству координатор программы мониторинга численности амурского тигра Александр Баталов утверждает обратное. Он показал журналистам уникальную рощу из трёхсотлетних дубов. Её удалось уберечь от хищнического уничтожения. Жёлуди — корм для кабанов, которые являются основной пищей краснокнижных тигров. По данным учёта фотоловушек в местах, где скоро начнётся добыча золота, сейчас обитает не меньше 15 полосатых хищников. Десять тигрят родились здесь в последние несколько лет. Через бассейн Дурмина проходят важнейшие пути миграции редчайших хищников.
Сейчас места обитания тигров в охотничьем хозяйстве Баталова не считаются особо охраняемой территорией. Формально чиновники не нарушили никаких законов, выдавая разрешение на разработку золотоносной руды. Однако экологи уверены, что эксплуатация месторождения уничтожит популяцию тигров.
Они надеются на вмешательство руководства страны в этот вопрос. По информации корреспондента РИА «Восток-Медиа», Владимир Путин во время запланированного на эту неделю визита на Дальний Восток намерен принять участие в эксперименте по расселению тигров в лесах Приамурья. Президент неоднократно заявлял о патронаже над проектами по восстановлению популяции полосатых кошек.
Фото и видео: Татьяна Токарь и Дмитрий Бруцкий