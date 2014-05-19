Хабаровские экологи взывают к Путину ради спасения дурминских тигров

Руководитель ООО «Восточная горно-рудная компания» Игорь Кузьмин сообщил, что месторождение на берегах Дурмина геологи открыли ещё в 60-х годах прошлого века. Тогда его признали неперспективным из-за низкого содержания драгоценных металлов в руде. Однако современные технологии и относительно высокие цены на золото сегодня делают его разработку выгодной. К тому же будущий прииск находится вблизи дорог и недалеко от центров переработки. Директор золотодобывающей артели не считает, что добыча полезных ископаемых повредит природе.