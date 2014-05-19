"Саблезубый олень" удивил посетителей владивостокского музея

В одной железе взрослого самца обычно содержится 20-25 граммов натурального мускуса - густого вещества с резким специфическим запахом – самого дорогого продукта животного происхождения. Мускус на Востоке добавляли в лекарства от меланхолии, носили в мешочках на груди для предотвращения сглаза и порчи, использовали как средство для усиления половой потенции у мужчин. Широко используется мускус (струя кабарги) в восточной медицине и в настоящее время. В Китае он входит в состав более 200 прописей лекарственных средств.