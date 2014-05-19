"Саблезубый олень" удивил посетителей владивостокского музея

Posted 19 мая 2014, 06:37
Published 19 мая 2014, 06:37
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Кабаргу, или «саблезубого оленя» обсуждают сегодня блогеры Владивостока в своей «песочнице» на vladivostok.livejournal.com. Чучело этого животного могли наблюдать в «Ночь музеев» посетители музея Арсеньева.
Фотографию «саблезубого оленя» поместил vladoff_revolt. По мнению блогера, это «чёткий символ города или края, по этому поводу нужно написать петицию Миклушевскому, Иванцу (губернатор Приморья, ректор ДВФУ – прим. «Восток-Медиа») и президенту Путину».
Другие читатели блога попеняли vladoff_revolt за пробелы в зоологии. Ведь кабарга с длинными клыками – весьма распространённое в Приморском крае животное. На оленя часто охотятся как на источник мускуса.
Кабарга – самый маленький безрогий олень. Длина тела 70-90 сантиметров, высота в холке 50-60 сантиметров, вес от 8 до 15 килограммов. У самцов по бокам рта расположены длинные клыки, как у кабана, которые растут всю жизнь. У самцов на брюхе есть железа (кабарожья струя), выделяющая мускус, её называют струя кабарги.
В одной железе взрослого самца обычно содержится 20-25 граммов натурального мускуса - густого вещества с резким специфическим запахом – самого дорогого продукта животного происхождения. Мускус на Востоке добавляли в лекарства от меланхолии, носили в мешочках на груди для предотвращения сглаза и порчи, использовали как средство для усиления половой потенции у мужчин. Широко используется мускус (струя кабарги) в восточной медицине и в настоящее время. В Китае он входит в состав более 200 прописей лекарственных средств.
Фото: vladivostok.livejournal.com