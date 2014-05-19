vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 мая 2014, 07:04

Published 19 мая 2014, 07:04

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

Власти Приморья немного порадовали любителей хлеба и масла

19 мая 2014, 07:04
А также гречки, яиц и яблок

В марте стоимость минимального набора продуктов питания в Приморье увеличилась на 103,35 процента, в апреле – всего на 0,6 процента. Как сообщила пресс-служба администрации края, есть ряд продуктов, которые даже подешевели за последний месяц.

Для сравнения: в Хабаровском крае в марте продовольственная потребительская корзина подорожала на 108,18, в среднем по ДФО – на 105,27, по России – на 107,69 процента.

В Приморском крае стоимость продовольственного набора из 33 наименований в апреле этого года составила 4 295 рублей. За месяц снизились цены на ряд продуктов: хлеб, булочные изделия из муки 1-го и 2-го сорта, гречневую крупу, подсолнечное масло, куриное яйцо, яблоки. Эти виды продовольствия подешевели на 11-53 копейки за килограмм. Не изменилась цена пшеничной муки и маргарина.

Приморские чиновники отмечают свою работу по ценообразованию на социально-значимые продукты. На территории края работают 435 магазинов и отделов, где продукты продаются с минимальной торговой надбавкой – 5-15 процентов. За апрель проведено более 150 ярмарок и выставок-продаж, где продукция сбывалась по ценам на 15-20 процентов ниже средних по краю.

Фото: mirhat.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика