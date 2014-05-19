Власти Приморья немного порадовали любителей хлеба и масла

Приморские чиновники отмечают свою работу по ценообразованию на социально-значимые продукты. На территории края работают 435 магазинов и отделов, где продукты продаются с минимальной торговой надбавкой – 5-15 процентов. За апрель проведено более 150 ярмарок и выставок-продаж, где продукция сбывалась по ценам на 15-20 процентов ниже средних по краю.