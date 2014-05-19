Власти Приморья немного порадовали любителей хлеба и масла

Posted 19 мая 2014, 07:04
Published 19 мая 2014, 07:04
Modified 17 сентября 2022, 12:02
Updated 17 сентября 2022, 12:02
В марте стоимость минимального набора продуктов питания в Приморье увеличилась на 103,35 процента, в апреле – всего на 0,6 процента. Как сообщила пресс-служба администрации края, есть ряд продуктов, которые даже подешевели за последний месяц.
Для сравнения: в Хабаровском крае в марте продовольственная потребительская корзина подорожала на 108,18, в среднем по ДФО – на 105,27, по России – на 107,69 процента.
В Приморском крае стоимость продовольственного набора из 33 наименований в апреле этого года составила 4 295 рублей. За месяц снизились цены на ряд продуктов: хлеб, булочные изделия из муки 1-го и 2-го сорта, гречневую крупу, подсолнечное масло, куриное яйцо, яблоки. Эти виды продовольствия подешевели на 11-53 копейки за килограмм. Не изменилась цена пшеничной муки и маргарина.
Приморские чиновники отмечают свою работу по ценообразованию на социально-значимые продукты. На территории края работают 435 магазинов и отделов, где продукты продаются с минимальной торговой надбавкой – 5-15 процентов. За апрель проведено более 150 ярмарок и выставок-продаж, где продукция сбывалась по ценам на 15-20 процентов ниже средних по краю.
Фото: mirhat.ru