Бывшего главу села Бельго Татьяну Самар подозревают в мошенничестве

В Хабаровском крае расследуется уголовное дело в отношении села Бельго. Ранее пресс-служба краевого управления МВД, не уточняя населённый пункт, сообщала, что глава одного из сельских поселений Комсомольского района в период с августа по сентябрь 2013 года, используя своё служебное положение, произвела выплату лицам, не являющимся пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации и не имеющим оснований для получения материальной помощи. Причинённый государству ущерб составил 530 тысяч рублей.