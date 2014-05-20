Бывшего главу села Бельго Татьяну Самар подозревают в мошенничестве

Posted 20 мая 2014, 05:51
Published 20 мая 2014, 05:51
Modified 17 сентября 2022, 12:02
Updated 17 сентября 2022, 12:02
В Хабаровском крае расследуется уголовное дело в отношении села Бельго. Ранее пресс-служба краевого управления МВД, не уточняя населённый пункт, сообщала, что глава одного из сельских поселений Комсомольского района в период с августа по сентябрь 2013 года, используя своё служебное положение, произвела выплату лицам, не являющимся пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации и не имеющим оснований для получения материальной помощи. Причинённый государству ущерб составил 530 тысяч рублей.
Сегодня, 20 мая, в пресс-релизе управления Генеральной прокуратуры России по Дальнему Востоку упоминается, что описанные обстоятельства произошли в Бельговском сельском поселении. В ведомстве уточнили, что по материалам прокурорской проверки в отношении бывшего главы сельского поселения возбуждено уголовное дело за мошенничество. Ведётся предварительное следствие.
Во время, которым заинтересовались правоохранительные органы, сельскую администрацию Бельго возглавляла Татьяна Самар.
Как не раз сообщало РИА «Восток-Медиа», село Бельго, как наиболее пострадавшее от прошлогоднего широкомасштабного паводка, оказалось под пристальным вниманием властей всех уровней. Сейчас населённый пункт заново восстанавливают. А после апрельской «Прямой линии» с Владимиром Путиным решается вопрос о строительстве дороги и проведении газа.
Фото: Валерий Спидлен