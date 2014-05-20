На Курилах задержали пьяного с гранатами и пистолетом

Posted 20 мая 2014, 04:52
Published 20 мая 2014, 04:52
Modified 17 сентября 2022, 12:02
Updated 17 сентября 2022, 12:02
На курильском острове Кунашир в понедельник силами полиции и военной контрразведки ФСБ России задержан 26-летний парень с гранатами и пистолетом. О результатах операции сегодня сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
У ранее судимого жителя Южно-Курильска во время досмотра обнаружили два предмета, похожих на ручные гранаты «РГД-5» и «Ф-1», пять запалов к ним, а также пистолет ПМ калибра 9 миллиметров, без магазина и патронов.
Как выяснили сотрудники уголовного розыска у очень пьяного парня, оружие и боеприпасы он купил у незнакомого военнослужащего. Изъятые предметы отправлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: pravo-kiev.com