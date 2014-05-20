На Курилах задержали пьяного с гранатами и пистолетом

У ранее судимого жителя Южно-Курильска во время досмотра обнаружили два предмета, похожих на ручные гранаты «РГД-5» и «Ф-1», пять запалов к ним, а также пистолет ПМ калибра 9 миллиметров, без магазина и патронов.