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Posted 20 мая 2014, 04:52

Published 20 мая 2014, 04:52

Modified 17 сентября 2022, 12:02

Updated 17 сентября 2022, 12:02

На Курилах задержали пьяного с гранатами и пистолетом

20 мая 2014, 04:52
В операции участвовали полицейские и военная контрразведка

На курильском острове Кунашир в понедельник силами полиции и военной контрразведки ФСБ России задержан 26-летний парень с гранатами и пистолетом. О результатах операции сегодня сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

У ранее судимого жителя Южно-Курильска во время досмотра обнаружили два предмета, похожих на ручные гранаты «РГД-5» и «Ф-1», пять запалов к ним, а также пистолет ПМ калибра 9 миллиметров, без магазина и патронов.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска у очень пьяного парня, оружие и боеприпасы он купил у незнакомого военнослужащего. Изъятые предметы отправлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: pravo-kiev.com

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область
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