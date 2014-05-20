Владивостокские чиновники и спасатели проверяют местные пляжи

Как уточнил начальник городского отдела экологической безопасности Сергей Козлов, власти порекомендовали установить на пляжах урны для раздельного сбора мусора, наподобие тех, что уже установлены в городе. Начальник отдела по исполнению административного законодательства Сергей Шабалов подчеркнул, что комиссия выносит арендаторам постановления об устранении найденных нарушений, а также даёт рекомендации. Проверка показала, что в этом году нарушений на пляжах намного меньше.