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Posted 20 мая 2014, 04:29

Published 20 мая 2014, 04:29

Modified 14 декабря 2023, 16:06

Updated 14 декабря 2023, 16:06

Владивостокские чиновники и спасатели проверяют местные пляжи

20 мая 2014, 04:29
Побережья должны быть готовы к летнему отдыху с 15 июня

Сегодня чиновники из администрации Владивостока, специалисты Роспотребнадзора и спасатели прошлись по пригородным пляжам. Делегация проверяла их готовность к купальному сезону, который в этом году официально стартует 15 июня.

Комиссия посетила пляжи бухт Горностай, Кетовой, Лазурной, Три поросёнка и проинспектировали ООО «Культурно-оздоровительный центр «Горностай», базу «Стеклянная», «Лотос», «Вояж-Плюс», «Приморсктурист», а также «Русь-2».

Чиновники обсудили с коммерсантами автомобильные парковки, очистку дна, оборудованные спасательные вышки с подготовленными специалистами, медицинские пункты, душёвые кабинки и так далее – всё то, что требует законодательство.

Как уточнил начальник городского отдела экологической безопасности Сергей Козлов, власти порекомендовали установить на пляжах урны для раздельного сбора мусора, наподобие тех, что уже установлены в городе. Начальник отдела по исполнению административного законодательства Сергей Шабалов подчеркнул, что комиссия выносит арендаторам постановления об устранении найденных нарушений, а также даёт рекомендации. Проверка показала, что в этом году нарушений на пляжах намного меньше.

Разрешающие документы на открытие мест массового отдыха горожан власти выдадут арендаторам после повторной проверки.

Фото: vlc.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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