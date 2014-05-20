Владивостокские чиновники и спасатели проверяют местные пляжи

Posted 20 мая 2014, 04:29
Published 20 мая 2014, 04:29
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
Сегодня чиновники из администрации Владивостока, специалисты Роспотребнадзора и спасатели прошлись по пригородным пляжам. Делегация проверяла их готовность к купальному сезону, который в этом году официально стартует 15 июня.
Комиссия посетила пляжи бухт Горностай, Кетовой, Лазурной, Три поросёнка и проинспектировали ООО «Культурно-оздоровительный центр «Горностай», базу «Стеклянная», «Лотос», «Вояж-Плюс», «Приморсктурист», а также «Русь-2».
Чиновники обсудили с коммерсантами автомобильные парковки, очистку дна, оборудованные спасательные вышки с подготовленными специалистами, медицинские пункты, душёвые кабинки и так далее – всё то, что требует законодательство.
Как уточнил начальник городского отдела экологической безопасности Сергей Козлов, власти порекомендовали установить на пляжах урны для раздельного сбора мусора, наподобие тех, что уже установлены в городе. Начальник отдела по исполнению административного законодательства Сергей Шабалов подчеркнул, что комиссия выносит арендаторам постановления об устранении найденных нарушений, а также даёт рекомендации. Проверка показала, что в этом году нарушений на пляжах намного меньше.
Разрешающие документы на открытие мест массового отдыха горожан власти выдадут арендаторам после повторной проверки.
Фото: vlc.ru