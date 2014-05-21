В Анучинском районе Приморья задержали угонщика

Инспекторы ДПС Анучинского района Приморья задержали 19-летнего парня, которого подозревают в угоне авто. Nissan AD со взломанным замком зажигания инспекторы заметили во время патрулирования на улице Пионерской в селе Новогордеевка. Автомобиль был брошен в пятистах метрах от места, где его похитили. О пропаже автомобиля хозяйка узнала от полицейских только тогда, когда ей вернули украденное имущество.