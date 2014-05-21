В Анучинском районе Приморья задержали угонщика

Posted 21 мая 2014, 01:22
Published 21 мая 2014, 01:22
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
Инспекторы ДПС Анучинского района Приморья задержали 19-летнего парня, которого подозревают в угоне авто. Nissan AD со взломанным замком зажигания инспекторы заметили во время патрулирования на улице Пионерской в селе Новогордеевка. Автомобиль был брошен в пятистах метрах от места, где его похитили. О пропаже автомобиля хозяйка узнала от полицейских только тогда, когда ей вернули украденное имущество.
По сообщению пресс-службы арсеньевского отдела МВД, злоумышленника задержали по горячим следам во время оперативно-разыскных мероприятий. Полицейские установили, что молодой человек проживает в селе Шекляево. Машину парень угнал ночью. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. В отношении любителя чужих авто возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в начале мая полицейские задержали угонщика, который решил покататься на чужой «Тойоте» в Уссурийске. Помимо того, что 18-летний парень завладел чужим имуществом, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а для компании прихватил с собой двух подростков 11 и 15 лет.
Фото: 25.mvd.ru