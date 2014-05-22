Главным тренером приморского "Адмирала" стал Душан Грегор

Миклушевский отметил во время подведения итогов сезона: «Команда, которая была создана всего год назад, смогла войти в число 16 лучших клубов Континентальной Хоккейной Лиги. Сегодня в крае огромный интерес к хоккею и к созданному клубу, родители отводят своих детей в хоккейные секции».