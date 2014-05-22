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Posted 21 мая 2014, 21:40

Published 21 мая 2014, 21:40

Modified 14 декабря 2023, 16:05

Updated 14 декабря 2023, 16:05

Главным тренером приморского "Адмирала" стал Душан Грегор

21 мая 2014, 21:40
Сюжет
Спорт
Также утверждён бюджет хоккейной команды на следующий сезон

После ухода Сергея Светлова с поста главного тренера «Адмирала», о чём сообщало РИА «Восток-Медиа», его преемником стал словак Душан Грегор. Кандидатуру в среду согласовал попечительский совет, а утвердило общее собрание членов правления хоккейного клуба. Грегор - чемпион Словакии 2004 года, обладатель Континентального Кубка - 2009 и Кубка Братины - 2014.

В заседании участвовал губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Миклушевский отметил во время подведения итогов сезона: «Команда, которая была создана всего год назад, смогла войти в число 16 лучших клубов Континентальной Хоккейной Лиги. Сегодня в крае огромный интерес к хоккею и к созданному клубу, родители отводят своих детей в хоккейные секции».

Рассмотрен отчёт о финансово-хозяйственной деятельности клуба, и утверждён бюджет команды на следующий сезон. «Мы с хоккеистами сделаем всё, чтобы порадовать болельщиков через год», - заверил председатель совета директоров группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов.

Фото: championat.com

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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