Главным тренером приморского "Адмирала" стал Душан Грегор

Posted 21 мая 2014, 21:40
Published 21 мая 2014, 21:40
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
После ухода Сергея Светлова с поста главного тренера «Адмирала», о чём сообщало РИА «Восток-Медиа», его преемником стал словак Душан Грегор. Кандидатуру в среду согласовал попечительский совет, а утвердило общее собрание членов правления хоккейного клуба. Грегор - чемпион Словакии 2004 года, обладатель Континентального Кубка - 2009 и Кубка Братины - 2014.
В заседании участвовал губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Миклушевский отметил во время подведения итогов сезона: «Команда, которая была создана всего год назад, смогла войти в число 16 лучших клубов Континентальной Хоккейной Лиги. Сегодня в крае огромный интерес к хоккею и к созданному клубу, родители отводят своих детей в хоккейные секции».
Рассмотрен отчёт о финансово-хозяйственной деятельности клуба, и утверждён бюджет команды на следующий сезон. «Мы с хоккеистами сделаем всё, чтобы порадовать болельщиков через год», - заверил председатель совета директоров группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов.
Фото: championat.com