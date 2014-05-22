Владимир Путин прибыл в Амурскую область

Posted 21 мая 2014, 21:56
Published 21 мая 2014, 21:56
Modified 17 сентября 2022, 12:02
Updated 17 сентября 2022, 12:02
Президент России Владимир Путин этой ночью прилетел в Амурскую область. Глава государства пробудет в Приамурье один день. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе правительства Амурской области, утром Владимир Путин осмотрит пострадавшие во время прошлогоднего паводка районы региона. После этого глава государства побывает на стройплощадке возле села Волково, где возводят дома для подтопленцев.
Следующим пунктом посещения станет Нижне-Бурейская ГЭС. Там президент ознакомится с ходом её строительства. Затем на Бурейской ГЭС он проведёт совещание о ходе ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Дальнего Востока. В нём примут участие федеральные министры и губернаторы Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии.
Кроме того, Владимир Путин примет участие в переселении в Амурскую область трёх амурских тигров, прибывших накануне из Владивостока. Их выпустят на территории Желундинского заказника.
Фото: newparlament.ru