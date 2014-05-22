Владимир Путин прибыл в Амурскую область

Президент России Владимир Путин этой ночью прилетел в Амурскую область. Глава государства пробудет в Приамурье один день. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе правительства Амурской области, утром Владимир Путин осмотрит пострадавшие во время прошлогоднего паводка районы региона. После этого глава государства побывает на стройплощадке возле села Волково, где возводят дома для подтопленцев.