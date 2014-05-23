Между Уссурийском и Кипарисово будет курсировать электричка

Posted 23 мая 2014, 04:22
Published 23 мая 2014, 04:22
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Оператор пригородных электропоездов в Приморском крае – компания «Экспресс Приморья» ввёл новые маршруты в летнее расписание. 1 июня появится электричка, которая будет курсировать между Уссурийском и Кипарисово. Кроме того, на востребованных направлениях уже увеличено количество вагонов в составах, сообщил РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь перевозчика Максим Каленник.
Один из вновь введённых поездов будет двигаться между Уссурийском и Кипарисово. Жители сельскохозяйственной столицы края смогут с удобством добраться до дачных участков в Раздольном, Барановском и Кипарисово.
Также, как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», в летнем расписании впервые появится электропоезд маршрутом Владивосток – Спасск-Дальний – Владивосток. Электричка будет ходить по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Из Владивостока поезд станет отправляться и следовать до Спасска со всеми остановками в 9:15. Это удобно для жителей небольших сёл и дачных посёлков, где отсутствуют прочие виды пассажирского транспорта. В обратную сторону электропоезд будет отправляться в 14.58 в режиме «полуэкспресса», проходя некоторые участки движения без остановок.
В расписании появится также дополнительная внутригородская электричка с мыса Чуркина до станции Владивосток.
За прошлый год услугами пригородных электричек в крае воспользовались 6,7 миллиона человек. За четыре первых месяца 2014 года ОАО «Экспресс Приморья» перевезло более 1,4 миллиона приморцев. Ежедневный пассажиропоток составляет около 20 тысяч жителей края, сообщил Каленник.
Как писало РИА «Восток-Медиа», в апреле после короткого перерыва «Экспресс Приморья» возобновил движение отменённых пригородных электричек.
Фото: amurpress.ru