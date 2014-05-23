Между Уссурийском и Кипарисово будет курсировать электричка

Также, как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», в летнем расписании впервые появится электропоезд маршрутом Владивосток – Спасск-Дальний – Владивосток. Электричка будет ходить по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Из Владивостока поезд станет отправляться и следовать до Спасска со всеми остановками в 9:15. Это удобно для жителей небольших сёл и дачных посёлков, где отсутствуют прочие виды пассажирского транспорта. В обратную сторону электропоезд будет отправляться в 14.58 в режиме «полуэкспресса», проходя некоторые участки движения без остановок.