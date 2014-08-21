Во Владивостоке расследуют несчастный случай в бухте Рында

В приморской столице организована доследственная проверка по факту несчастного случая, который произошёл с отдыхающим в бухте Рында. 35-летнего мужчину во время того, как он нырял с маской и трубкой, задел винтом проходящий мимо катер. Окровавленного мужа заметила его супруга с причала. По словам жены пострадавшего, рулевой белой моторной лодки не остановился, чтобы оказать помощь изрезанному его катером человеку, судно скрылось с места трагедии, несмотря на то, что она громко кричала и звала на помощь.