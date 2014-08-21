Во Владивостоке расследуют несчастный случай в бухте Рында

Posted 21 августа 2014, 07:43
Published 21 августа 2014, 07:43
Modified 17 сентября 2022, 11:40
Updated 17 сентября 2022, 11:40
В приморской столице организована доследственная проверка по факту несчастного случая, который произошёл с отдыхающим в бухте Рында. 35-летнего мужчину во время того, как он нырял с маской и трубкой, задел винтом проходящий мимо катер. Окровавленного мужа заметила его супруга с причала. По словам жены пострадавшего, рулевой белой моторной лодки не остановился, чтобы оказать помощь изрезанному его катером человеку, судно скрылось с места трагедии, несмотря на то, что она громко кричала и звала на помощь.
По сообщению пресс-службы приморского управления следственного комитета, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также поиском виновников и очевидцев происшествия занялись и друзья семьи. Потерпевший с тяжёлыми травмами сейчас находится в одной из больниц Владивостока. В семье двое детей, младшему из них чуть больше годика. Свидетели происшествия могут обратиться в приморское управление МВД или следственный комитет.