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Posted 21 августа 2014, 07:43

Published 21 августа 2014, 07:43

Modified 17 сентября 2022, 11:40

Updated 17 сентября 2022, 11:40

Во Владивостоке расследуют несчастный случай в бухте Рында

21 августа 2014, 07:43
Сюжет
Происшествие
Отдыхающий там мужчина попал под движущийся катер

В приморской столице организована доследственная проверка по факту несчастного случая, который произошёл с отдыхающим в бухте Рында. 35-летнего мужчину во время того, как он нырял с маской и трубкой, задел винтом проходящий мимо катер. Окровавленного мужа заметила его супруга с причала. По словам жены пострадавшего, рулевой белой моторной лодки не остановился, чтобы оказать помощь изрезанному его катером человеку, судно скрылось с места трагедии, несмотря на то, что она громко кричала и звала на помощь.

По сообщению пресс-службы приморского управления следственного комитета, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также поиском виновников и очевидцев происшествия занялись и друзья семьи. Потерпевший с тяжёлыми травмами сейчас находится в одной из больниц Владивостока. В семье двое детей, младшему из них чуть больше годика. Свидетели происшествия могут обратиться в приморское управление МВД или следственный комитет.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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