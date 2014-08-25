Генерал-губернатору Восточной Сибири сегодня – 205 лет

Сегодня исполняется 205 лет со дня рождения графа Николая Муравьёва-Амурского, которому Владивосток обязан своим появлением. В последние несколько лет памятник графу, установленный в районе пересечения улиц Суханова и Лазо, является традиционным местом для торжественных митингов, связанных с праздничными датами в жизни города. Цветы к подножию монумента возлагают обычно в день рождения Владивостока, 2 июля. Горожане принесли букеты и сегодня, чтобы воздать почести отцу-основателю.