Генерал-губернатору Восточной Сибири сегодня – 205 лет

Posted 25 августа 2014, 00:53
Published 25 августа 2014, 00:53
Modified 17 сентября 2022, 11:39
Updated 17 сентября 2022, 11:39
Сегодня исполняется 205 лет со дня рождения графа Николая Муравьёва-Амурского, которому Владивосток обязан своим появлением. В последние несколько лет памятник графу, установленный в районе пересечения улиц Суханова и Лазо, является традиционным местом для торжественных митингов, связанных с праздничными датами в жизни города. Цветы к подножию монумента возлагают обычно в день рождения Владивостока, 2 июля. Горожане принесли букеты и сегодня, чтобы воздать почести отцу-основателю.
Торжественная церемония в честь Н. Н. Муравьёва-Амурского состоялась в полдень. В ней приняли участие представители администрации Владивостока, городской думы, почётные граждане, общественность.
Прах графа был перевезён во Владивосток из Парижа в 1990 г. Спустя три года над новым захоронением установили огромный каменный крест. Сквер возле мемориала на улице Суханова обустроили в 2011 году, а памятник установили в 2012 году по инициативе главы Владивостока. Генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьёв-Амурский изображён в парадном кителе со свитком в руке - Айгунским договором.