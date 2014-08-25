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Posted 25 августа 2014, 00:53

Published 25 августа 2014, 00:53

Modified 17 сентября 2022, 11:39

Updated 17 сентября 2022, 11:39

Генерал-губернатору Восточной Сибири сегодня – 205 лет

25 августа 2014, 00:53
К памятнику графу Муравьёву-Амурскому возложили цветы

Сегодня исполняется 205 лет со дня рождения графа Николая Муравьёва-Амурского, которому Владивосток обязан своим появлением. В последние несколько лет памятник графу, установленный в районе пересечения улиц Суханова и Лазо, является традиционным местом для торжественных митингов, связанных с праздничными датами в жизни города. Цветы к подножию монумента возлагают обычно в день рождения Владивостока, 2 июля. Горожане принесли букеты и сегодня, чтобы воздать почести отцу-основателю.

Торжественная церемония в честь Н. Н. Муравьёва-Амурского состоялась в полдень. В ней приняли участие представители администрации Владивостока, городской думы, почётные граждане, общественность.

Прах графа был перевезён во Владивосток из Парижа в 1990 г. Спустя три года над новым захоронением установили огромный каменный крест. Сквер возле мемориала на улице Суханова обустроили в 2011 году, а памятник установили в 2012 году по инициативе главы Владивостока. Генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьёв-Амурский изображён в парадном кителе со свитком в руке - Айгунским договором.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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