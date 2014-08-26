На острове Русском соберутся свои и вьетнамцы

Posted 26 августа 2014, 05:35
Published 26 августа 2014, 05:35
Modified 17 сентября 2022, 11:38
Updated 17 сентября 2022, 11:38
В начале сентября, с 4 по 6, в кампусе ДВФУ на острове Русском соберутся члены межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Председателем российской части этой комиссии является первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов. Его приезд также ожидается, но пока не подтверждён окончательно.
По данным администрации Приморья, в программе – несколько заседаний, основное запланировано на 6 сентября. Отдельно соберутся подкомиссия по сотрудничеству в области энергетики и рабочая группа высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам.