На острове Русском соберутся свои и вьетнамцы

В начале сентября, с 4 по 6, в кампусе ДВФУ на острове Русском соберутся члены межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Председателем российской части этой комиссии является первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов. Его приезд также ожидается, но пока не подтверждён окончательно.