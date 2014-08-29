Администрация Приморья сообщила новости про игорную зону

Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев рассказал, что к этому дню сделано на территории строящейся игорной зоны в бухте Муравьиной. В частности, завершается первый этап обустройства дороги: осенью она должна быть готова в грунтовом варианте. Протяжённость участка – 4,6 километра.