Администрация Приморья сообщила новости про игорную зону

Posted 28 августа 2014, 22:40
Published 28 августа 2014, 22:40
Modified 17 сентября 2022, 11:37
Updated 17 сентября 2022, 11:37
Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев рассказал, что к этому дню сделано на территории строящейся игорной зоны в бухте Муравьиной. В частности, завершается первый этап обустройства дороги: осенью она должна быть готова в грунтовом варианте. Протяжённость участка – 4,6 километра.
Тот же подрядчик – ООО «Комплексные энергетические решения» - строит водовод и локальные очистные сооружения. Представители подрядчика доложили, что взамен вырубленных из-за строительства дороги деревьев они сажают новые. «Это позволит компенсировать экологический ущерб. Отличная практика», - заметил Усольцев.
Одновременно идёт строительство многофункционального гостиничного комплекса. По плану он должен быть сдан до конца года.
Всего на территории будущей игорной зоны работают 60 человек.
Как сообщили специалисты «Корпорации развития Приморского края», на территории игорной зоны будет 25 участков. На 17 из них расположатся гостиницы и казино, на остальных – развлекательная инфраструктура: выставочные комплексы, аквапарк, торгово-выставочные центры, гостевые виллы, парк развлечений.